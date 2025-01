UNTERFRANKEN. Überwiegend friedlich und bei teils ausgelassenen Feiern sind die Menschen in Unterfranken in das neue Jahr gestartet. Die unterfränkische Polizei war mit erhöhter Präsenz für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Region unterwegs. Rund 130 Einsätze mit direktem Bezug zu den Feierlichkeiten hatten die Polizisten in der Silvesternacht bewältigt. In der Gesamtschau blieben größere Sicherheitsstörungen aus.

Erhöhte Präsenz - 130 Einsätze mit Silvesterbezug

Die unterfränkische Polizei war auch in diesem Jahr verstärkt im Einsatz, um dem üblicherweise erhöhten Einsatzaufkommen gerecht zu werden. Mit dem Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren Start in das neue Jahr zu ermöglichen, waren die Beamten insbesondere an den Orten und Plätzen zugegen, an denen viele Menschen zu den Neujahrsfeierlichkeiten zusammenkamen. In ganz Unterfranken waren die Streifen im Laufe der Nacht mit rund 130 Einsätzen mit direktem Bezug zu den Silvester-Feierlichkeiten befasst. Der Wert liegt damit leicht über dem Vorjahresniveau von 110 Einsätzen. Anlass der Einsätze waren vorwiegend Ruhestörungen, Kleinbrände, Streitigkeiten und Sachbeschädigungen.

In der Gesamtzahl aller Einsätze lag die Silvesternacht mit 350 Einsätzen unter dem Vorjahresniveau, bei dem es zu insgesamt 390 Einsätzen gekommen war.

Brände in der Silvesternacht

Wiederholt waren die Beamten gemeinsam mit den Partnern der Blaulichtorganisationen im Einsatz. Mitunter bei Kleinbränden, die zumindest teilweise auf unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk zurückzuführen waren. Aufgrund des Schadensumfanges werden an dieser Stelle drei Brände näher ausgeführt:

WÜRZBURG. Gegen 22.50 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst zunächst ein Mülltonnenbrand in der Rottendorfer Straße gemeldet. Die Tonne war aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten und hatte hierbei auch auf die Fassade eines Wohn- und Geschäftsgebäudes übergegriffen. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Einsatzkräfte brachten die Bewohner aus dem Anwesen, diese blieben unverletzt. Der Gebäudeschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren sechsstelligen Bereich.

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Kurz nach Beginn des neuen Jahres, um 00.11 Uhr, wurde ein Balkonbrand an einem Wohnhaus in der Westpreußenstraße mitgeteilt. Hier war es aus noch unklarer Ursache zunächst zu dem Brand auf dem Balkon gekommen, der in der Folge auf einen Teil des angrenzenden Wohnraumes übergriff. Die örtlichen Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren sechsstelligen Bereich.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Würzburg.

BAD KÖNIGSHOFEN, OT MERKERSHAUSEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Um 00.55 Uhr wurde der Brand von mehreren Heuballen gemeldet. Aus noch unbekannter Ursache waren rund 240 im Freien gelagerte Heuballen in Brand geraten. Die örtlichen Feuerwehren, das THW und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt dem Sachstand nach in einem unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt.

Wir bedanken uns bei Allen, die friedlich in das neue Jahr gefeiert haben und wünschen ein glückliches Jahr 2025!