2. Größerer Polizeieinsatz – Riem

Am Montag, 30.12.2024, gegen 18:15 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Polizei München durch Passanten darüber verständigt, dass im Bereich der Willy-Brandt-Allee eine männliche Person auf der Straße umherläuft, ein Messer in der Hand hält und auf vorbeifahrende Pkw zugeht. Zudem schreie die Person lautstark. Sofort wurde eine hohe Anzahl an Einsatzkräften zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Als die männliche Person die herannahenden Einsatzkräfte erkannte, versuchte sie zunächst sich zu entfernen, konnte anschließend jedoch durch die Polizeibeamten gesichert werden. Es handelte sich um einen 39-Jährigen mit Wohnsitz in München. Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen wurde in einer mitgeführten Einkaufstüte ein handelsübliches Brotmesser aufgefunden und sichergestellt.

Im Verlauf des Vorfalls wurden keine Personen konkret bedroht oder verletzt. Da das Verhalten des 39-Jährigen psychisch äußerst auffällig wirkte, wurde er im weiteren Verlauf in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

3. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 30.12.2024, gegen 20:05 Uhr, befanden sich eine 52-Jährige sowie eine 17-Jährige, jeweils mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck, an einer Trambahnhaltestelle im Bereich des Karlsplatzes. Zeitgleich befand sich ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München ebenfalls an der Haltestelle.

Der 26-Jährige entblößte sich im weiteren Verlauf unvermittelt und führte sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil aus. Hierbei hielt er Blickkontakt zu der 52-Jährigen und der 17-Jährigen. Die 17-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den 26-Jährigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Er wurde zur weiteren polizeilichen Sachbearbeitung auf eine Münchner Polizeiinspektion verbracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

4. Brandfall; zwei Personen verletzt – Am Hart

Am Montag, 30.12.2024, gegen 14:40 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Polizei München über eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus verständigt.

Die Rauchentwicklung war durch einen brennenden Gegenstand im Keller des Anwesens verursacht worden. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen.

Durch die starke Rauchentwicklung wurden zwei Personen, eine 16-Jährige und ein 25-Jähriger, jeweils mit Wohnsitz in München, verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.

5. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Neuhausen

Am Sonntag, 29.12.2024, gegen 22:10 Uhr, befand sich ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München im Schlafzimmer seiner Erdgeschosswohnung. Durch das gekippte Fenster nahm der 27-Jährige zunächst mehrere männliche Stimmen und einen lauten Knall aus Richtung des am Fenster vorbeiführenden Gehwegs wahr.

Kurz darauf stellte der 27-Jährige fest, dass ein pyrotechnischer Gegenstand, ein sogenannter „Silvesterböller“, durch das gekippte Fenster in das Schlafzimmer geworfen worden war. Als der Gegenstand daraufhin explodierte, konnte der 27-Jährige aus dem Zimmer flüchten und blieb daher unverletzt. Der 27-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110, woraufhin unverzüglich Polizeibeamte zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Durch die Explosion wurden im Schlafzimmer des 27-Jährigen mehrere Gegenstände beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schloßschmidstraße, Birketweg, Eisnergutbogen (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

6. Einbruch in Geschäft – Neuhausen

Im Zeitraum von Samstag, 28.12.2024, 18:30 Uhr, bis Montag, 30.12.2024, 06:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Geschäftes.

Der oder die unbekannten Täter durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor, indem sich Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro befand. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Im Gebäude wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Volkhartstraße, Winthirstraße und Wendl-Dietrich-Straße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

7. Verkehrsunfall; drei Personen verletzt – Ramersdorf

Am Montag, 30.12.2024, gegen 23:45 Uhr, befand sich eine 43-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW Pkw in der Claudius-Keller-Straße. An der Kreuzung mit der Rosenheimer Straße stand sie in Fahrtrichtung zur Melusinenstraße wartend an der rotlichtzeigenden Ampel. Mit im Fahrzeug der 43-Jährigen befanden sich ein 47-Jähriger sowie eine 40-Jährige, jeweils mit Wohnsitz im Landkreis München.

Die 43-Jährige hatte bereits einige Sekunden an der rotlichtzeigenden Ampel gewartet, als ein von hinten heranfahrender 49-Jähriger mit einem Kia Pkw auf den Pkw der 43-Jährige auffuhr.

Durch den Aufprall wurden die 43-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrer verletzt. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht erforderlich.

An den beiden Pkw der 43-Jährigen sowie des 49-Jährigen entstand Sachschaden.

Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes standen mehrere Fahrzeuge wartend vor dem Pkw der 43-Jährigen an der rotlichtzeigenden Ampel, diese wurden durch den Aufprall nicht beschädigt.

Im Verlauf der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des 49-Jährigen, weshalb in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem wurde eine Weiterfahrt des 49-Jährigen unterbunden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

8. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Altstadt

Am Mittwoch, 01.01.2025, gegen 00:15 Uhr, wurde ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München von zivilen Polizeibeamten dabei beobachtet, wie er wiederholt mehrere Schüsse aus einer PTB-Waffe in die Luft abgab. Hierbei stand er neben einen von ihm genutzten Pkw.

Im Rahmen seiner Festnahme durch die Polizeibeamten leistete der 19-Jährige Widerstand. In der Folge musste er durch die Polizeibeamten mittels unmittelbarem Zwang fixiert werden. Die zuvor verwendete PTB-Waffe wurde anschließend im Pkw aufgefunden. Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen wurde weiter festgestellt, dass er passende Kartuschen-Munition mit sich führte. Er war nicht im Besitz der erforderlichen waffenrechtlichen Erlaubnis.

Die Waffe sowie die Munition wurden beschlagnahmt. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Im Rahmen der Widerstandshandlung des 19-Jährigen wurde ein Polizeibeamter verletzt.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Das Kommissariat 25 (u.a. Waffenrecht) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

9. Wohnungsbrand – Riem

Am Dienstag, 31.12.2024, gegen 22:05 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand der Brand im Außenbereich an einem Balkon. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf vier benachbarte Balkone und Wohnungen über.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, es wurden keine Personen verletzt. Drei Wohnung sind aktuell nicht bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht abschließend benannt werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein fehlgeleiteter Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst hat.

Während der Maßnahmen an der Einsatzörtlichkeit wurde ein dort geparktes Polizeifahrzeug durch einen bislang unbekannten Täter mit einer Glasflasche beworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zur Tatzeit befanden sich keine Einsatzkräfte im Fahrzeug.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.