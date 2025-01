Festnahme nach waghalsiger Flucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

SCHWEINFURT STADT UND LAND. In der Silvesternacht ist ein 19-Jähriger alkoholisiert, ohne Führerschein und in einem fremden Fahrzeug durch Stadt und Landkreis gerast. Der Mann widersetzte sich und gefährdete mehrere Polizeibeamte bis seine Fahrt unfreiwillig endete. Doch selbst ohne Fahrzeug versuchten der Fahrer sowie weitere Insassen zu Fuß zu flüchten. Die Beamten ließen jedoch keinen der Männer entkommen und stellten sie alle. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe: "Wer hat den Raser beobachtet bzw. wurde von dessen Fahrmanövern gefährdet?"

19-Jähriger gefährdet sich und andere

Am Dienstag, gegen 23:45 Uhr, befuhr ein schwarzer Peugeot 206, die Hahnenhügelbrücke in stadtauswärtiger Richtung. Am Steuer saß ein 19-jähriger Mann ohne Führerschein und mutmaßlich unter alkoholischem Einfluss. Vier weitere Männer im Alter von 20 - 25 Jahren saßen ebenfalls im Fahrzeug. Einer Schweinfurter Polizeistreife fiel der Pkw auf, da dieser offenbar mit hoher Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise unterwegs war. Der Aufforderung sein Fahrzeug anzuhalten widersetzte sich der 19-Jährige und raste mit hoher Geschwindigkeit durch Ortschaften und übers Land. Auf entgegenkommende Polizeifahrzeuge hielt der Flüchtige direkt zu und versuchte in einem Fall offenbar die Beamten frontal zu rammen. Seine halsbrecherische Fahrt endete, als der Fahrer letztendlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und verunfallte.

Festnahme und Konsequenzen

Offenbar unverletzt, ergriffen alle Insassen des fahruntüchtigen Fahrzeugs zu Fuß die Flucht. Die Polizeibeamten haben schnell reagiert, nahmen die Verfolgung der flüchtigen Fünf auf und stellten sie. Die teilweise aggressiven Männer wurden auf die Dienststelle der Schweinfurter Polizei gebracht. Nach einem Vortest mit 0,32 mg/l folgte eine Blutentnahme beim Fahrer. Insgesamt wurden zwei der Insassen über Nacht in Gewahrsam genommen.

Gegen den Fahrer des Peugeot wird nun u. a. wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeugs ermittelt.

Wer hat die Fahrt beobachtet?

Die Ermittler der Schweinfurter Polizei bitten die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen die das Fahrzeug in Schweinfurt, Röthlein, Grafenrheinfeld oder Bergrheinfeld gesehen haben, durch dessen Fahrweise gefährdet wurden oder sonst sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, GT BRENDLORENZEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Unbekannte haben Reliquien eines Heiligen sowie eine Figur aus der Weihnachtsgrippe aus der Kirche St. Johannes der Täufer in der Karolingerstraße entwendet. Die Tat wurde bereits am vergangenen Freitag bemerkt. Der Tatzeitraum ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.

Polizeiinspektion Bad Kissingen

MAßBACH, OT POPPENLAUER, LKR. BAD KISSINGEN. In der Neujahrsnacht, kurz nach 01:00 Uhr, ist ein Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit gegen einen Zaun in der Ludwigstraße gefahren. Das Fahrzeug samt Insassen entfernte sich anschließend in unbekannter Richtung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.

Polizeiinspektion Ebern

MAROLDSWEISACH, LKR. HAßBERGE. Am Silvestertag, in der Zeit von 04:00 Uhr bis 07:00 Uhr hat ein Unbekannter in der Vorstadtstraße eine Altpapiertonne in Brand gesetzt. Der Brand wurde möglicherweise durch Feuerwerkskörper versuracht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter Tel. 09531/924-0 entgegen.

Polizeiinspektion Haßfurt

EBELSBACH, LKR. HAßBERGE. Am vergangenen Samstag wurde ein schwarzer Hyundai i20 beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein Unbekannter verursachte, augenscheinlich mit seinem Fahrzeug, einen Schaden an der vorderen Stoßstange links.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.

Polizeiinspektion Schweinfurt

SCHWEINFURT / INNENSTADT. Am Montag, gegen 16:15 Uhr, hat ein 22-jähriger einen Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe zu einer Personengruppe gezündet. Die Tat ereignete sich im Bereich der Ampelanlage am Jägersbrunnen. Polizeibeamte haben den Mann auf seiner Flucht festnehmen können. Nun wird nach den Personen gesucht die durch den Böllerwurf gefährdet wurden.

SCHWEINFURT / OBERNDORF. Mittwochmorgen, gegen 03:50 Uhr, haben Unbekannte zwei Mülltonnen in Brand gesetzt. Tatort ist der Innenhof eines Mehrfamilienhauses "Am Feldtor".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt

BAD KÖNIGSHOFEN, OT MERKERSHAUSEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Um 00.55 Uhr wurde der Brand von mehreren Heuballen gemeldet. Aus noch unbekannter Ursache waren rund 240 im Freien gelagerte Heuballen in Brand geraten. Die örtlichen Feuerwehren, das THW und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt dem Sachstand nach in einem unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.