Niederbayern. Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern waren in der Silvesternacht 2024/2025 zahlreiche Einsätze zu bewältigen.

Gegen 01:00 Uhr wurde im Bereich der PI Landshut ein Zigarettenautomat mit einem Böller gesprengt, zudem kam es vereinzelt zu Brandausbrüchen auf Grund des fahrlässigen Gebrauchs von Feuerwerkskörpern. In Kelheim wurde ein Böller in einen Müll-/Papiercontainer geworfen, wodurch ein Brand entstand und ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich zu registrieren war. In Landshut entstand ein Brand auf einem Balkon eines Wohnhauses, weil ein Böller auf diesem explodierte. Glücklicherweise wurde bei diesen Bränden niemand verletzt.

Ebenso mussten durch die Einsatzkräfte einige Körperverletzungsdelikte aufgenommen werden. Zu schweren Verletzungen kam es jedoch nicht.

Ein schwerwiegender Unfall ereignete sich im Bereich der Polizeiinspektion Passau. Hier explodierte ein Böller in der Hand eines 18-jährigen. Dieser erlitt hierbei eine schwere Augenverletzung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Im Verkehrsbereich kam es zu verhältnismäig wenig Unfällen. Im Bereich der PI Deggendorf fuhr ein alkoholiserter Jugendlicher ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit einem Pkw und erfasste zwei Personen. Diese wurden leicht verletzt und mussten ambulant im Klinikum Deggendorf behandelt werden.

Insgesamt ist von einer Silvesternacht im Rahmen des üblichen Einsatzgeschehens zu sprechen.

