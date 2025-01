VÖHRINGEN. In der Silvesternacht ereignete sich gegen 01:00 Uhr ein Brand einer Gartenhütte in der Eichenstraße in Vöhringen. Wie sich herausstellte, entsorgte ein Hausbewohner bereits abgebrannte Feuerwerkskörper, welche jedoch noch eine Brandlast in sich trugen. Die Gartenhütte brannte gänzlich ab. Umliegende Häuser beziehungsweise Grundstücke wurde durch die entstandene Hitze beschädigt. So waren mehrere Fenster, Rollläden, Fassaden und teilweise Hecken durch die Hitzestrahlung in Mitleidenschaft gezogen worden. Der entstandene Gesamtschaden wird bislang auf ca. 40.000 EUR geschätzt. Durch den Brand wurde eine Anwohnerin leicht verletzt. Sie erlitt einen Schock. Umliegende Bewohner mussten aufgrund der akuten Brandgefahr kurzzeitig evakuiert werden. Diese konnten jedoch zeitnah wieder zurück in ihre Wohnungen. Die ersten Brandermittlungen vor Ort wurden durch insgesamt drei Streifen der Polizeiinspektion Illertissen und der Polizeistation Senden geführt. (PI Illertissen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).