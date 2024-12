REGENSBURG. Am Vormittag des Silvestertages wurde im Regensburger Westen eine Seniorin von einer Frau mit einem Schlagwerkzeug körperlich angegriffen. Die Tatverdächtige konnte durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Dienstag, 31. Dezember soll eine 41-jährige Frau im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses gegen 10:30 Uhr eine Anwohnerin körperlich angegangen haben. Hierbei nutzte die 41-Jährige Frau auch ein Schlagwerkzeug und verletzte die über 80-jährige Seniorin im Kopfbereich schwer.

Die Tatverdächtige konnte kurze Zeit später im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte im Nahbereich festgenommen werden. Die Seniorin wurde in ein nahegelegenes Klinikum verbracht und medizinisch versorgt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Spurensicherung am Tatort und die weitere Ermittlungsarbeit übernommen. Gegen die 41-jährige deutsche Staatsbürgerin wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes geführt.

Zudem wird gegen die 41-Jährige aufgrund einer eines weiteren Körperverletzungsdeliktes ermittelt. Hierbei soll sie am 31. Dezember gegen 05:43 Uhr einen Pkw-Fahrer an einer Tankstelle in Regensburg mit einem bisher noch unbekannten Gegenstand im Gesicht verletzt haben und danach von der Örtlichkeit geflüchtet sein.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg wird beim Amtsgericht Regensburg einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gegen die Tatverdächtige stellen. Über diesen wird ein Bereitschaftsrichter voraussichtlich im Laufe des morgigen Tages entscheiden.