ALTUSRIED. Am 14.04.2025 kam es gegen 11:25 Uhr zu einem Brand in einem Seniorenheim in Altusried.

Ursache für den Brand war Papier auf dem angeschalteten Herd im Zimmer eines Bewohners. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren schnell gelöscht werden, sodass es sich nicht auf weitere Zimmer ausbreitete. Es waren etwa 90 Mitglieder der umliegenden Feuerwehren, rund 45 Rettungskräfte, sowie die Polizei im Einsatz. Der 85-jährige Bewohner musste mittels eines Rettungshubschraubers schwer verletzt in eine Spezialklinik verbracht werden. Weitere fünf Bewohner wurden durch die Rauchgase leicht verletzt. Sie konnten aber nach einer Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000,- Euro.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).