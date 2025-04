ANTDORF, HABACH, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. ERPFTING, LKR. LANDSBERG AM LECH. Nach den Aufbrüchen mehrerer Geldautomaten im Landkreis Weilheim-Schongau im Dezember 2024 und Februar 2025 übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen. Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach der Festnahme ergab sich ein weiterer Tatverdacht gegen diesen Mann. Dieser sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, brachen im Dezember 2024 und im Februar 2025 ein oder mehrere zunächst Unbekannte(r) in eine Bankfiliale in Antdorf und das Rathaus Habach, beides Landkreis Weilheim Schongau, ein und öffneten dort gewaltsam den Geldautomaten. In beiden Fällen entwendeten der oder die Täter Bargeld im Gesamtwert eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags.

Die Kriminalpolizei in Weilheim übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die aufwendig und akribisch geführten Ermittlungen.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte schließlich am 28. Februar 2025 ein 38-jähriger dringend Tatverdächtiger im Bereich Landsberg am Lech festgenommen werden.

Im Rahmen der intensiv fortgeführten Ermittlungen ergab sich zu den vollendeten Taten in Antdorf und Habach ein weiterer Tatverdacht gegen den 38-jährigen Deutschen. Dabei soll er vor seiner Festnahme versucht haben, im Zeitraum von 25. Februar bis 28. Februar 2025, in das Gebäude der VR-Bank Landsberg-Erpfting einzubrechen.

Der dringend Tatverdächtige wurde nach seiner Festnahme dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ im Laufe des 1. März 2025 einen Untersuchungshaftbefehl. Der 38-Jährige aus dem Raum Nordrhein-Westfalen wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Der Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Die Zeugenaufrufe vom 20. Dezember 2024 sowie vom 4. Februar 2025 werden hiermit widerrufen.

