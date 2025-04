FRIESENRIED. Am Montagnachmittag, den 14.04.2025 gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Kraftrades die Staatsstraße 2055 in Fahrtrichtung Friesenried. Auf einer Geraden überholt er nacheinander drei Fahrzeuge. Während des Überholvorgangs kommt dem Fahrer des Kraftrades dann ein Pkw entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, muss der Pkw-Fahrer stark abbremsen. Der Kraftradfahrer schert daraufhin abrupt nach rechts ein, gerät dabei ins Bankett und kommt von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein naheliegendes Klinikum verbracht. Neben der Polizei Kaufbeuren waren auch mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (PI Kaufbeuren)

