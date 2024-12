ASCHAFFENBURG/ INNENSTADT. Die Aschaffenburger Polizei hat am Dienstag drei angemeldete Versammlungen im Stadtgebiet betreut und war hierzu mit Unterstützungskräften der Zentralen Einsatzdienste sowie der Bereitschaftspolizei im Einsatz. An den Versammlungen nahmen in der Spitze insgesamt rund 1.350 Personen teil. Zu größeren Sicherheitsstörungen kam es nicht.

Versammlung am Theaterplatz

Am Dienstagnachmittag kamen ab ca. 12.30 Uhr, am Theaterplatz in der Spitze rund 1.000 Versammlungsteilnehmer unter dem Motto "Gemeinsam gegen rechts" zusammen. Die Teilnehmer zogen anschließend um die Innenstadt und kamen am Schlossplatz zu einer Abschlusskundgebung zusammen. Die Versammlung war gegen 15.00 Uhr beendet.

Versammlung an der Großmutterwiese

An der Großmutterwiese kamen um 15.00 Uhr die Teilnehmer zu einer Versammlung unter dem Motto: "Wir wollen keinen Krieg" zusammen. Die Versammlung zog mit in der Spitze rund 350 Teilnehmern durch die Innenstadt und kam zu einer Abschlusskundgebung an der Großmutterwiese zusammen. Die Versammlung war gegen 17.00 Uhr beendet. Teils formierte sich verbaler Gegenprotest an der Aufzugsstrecke.

Bereits am Vormittag war eine sich fortbewegende Versammlung mit zwei Teilnehmern im Stadtgebiet unterwegs. Hierbei war ein Fahrzeug mit Lautsprechern unterwegs.

Geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen

Einsatzkräfte sicherten die Aufzüge im Straßenverkehr ab. Insgesamt kam es während der zwei zeitgleich abgehaltenen Aufzüge im Bereich um die Innenstadt zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bilanz der Aschaffenburger Polizei

Die Polizei zeigte sich mit Blick auf ein angemessenes Einsatzkonzept und einen friedlichen Verlauf zufrieden. In der Gesamtschau kam es während den Versammlungen zu keinen größeren Sicherheitsstörungen.