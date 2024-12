WALD. Am Dienstagmittag kam es auf der Kreisstraße OAL23 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Ein 34-jähriger Pkw-Lenker fuhr auf der OAL23 von Wald in Richtung Rückholz und wollte nach links in Richtung Kaufmanns abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 81-jährigen, welcher mit seinem Pkw in Richtung Wald unterwegs war, sodass er frontal gegen diesen prallte. Der 34-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Eine der Mitfahrerinnen war so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber transportiert werden musste. Der 81-jährige Pkw-Führer wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden an der Front stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf 21.000,- Euro geschätzt. Ob die Sonne den Fahrer blendete und ihm die Sicht nahm, ist Teil der Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung. (PI Füssen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).