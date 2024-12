WÜRZBURG. Bereits kurz nach einem versuchten Raub am Hauptbahnhof konnten Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Samstagabend einen 32-Jährigen vorläufig festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Polizei den Tatverdächtigen am Sonntag dem Ermittlungsrichter vor, der einen Haftbefehl erließ.

Ein Zeuge teilte gegen 20:00 Uhr über den Polizeinotruf mit, dass es in der Kaiserstraße zu einer größeren verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen bis zu zehn Personen kommt. Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt konnte den Streit schließlich schlichten, bei dem es um finanzielle Forderungen des Tatverdächtigen gegen eine 27-Jährige ging. Offenbar hatte sie Cannabis bei ihm gekauft und dieses noch nicht vollständig bezahlt. Rund eine Stunde später alarmierte erneut ein Notruf über einen sich eskalierenden Streit vor dem Hauptbahnhof die Würzburger Polizei.

Dem Ermittlungsstand nach traf der 32-jährige Syrer abermals auf die Gruppe aus der Kaiserstraße und griff erneut die 27-jährige Studentin an. Er bedrohte sie dabei verbal und schlug mehrfach mit der Faust zu. Dabei forderte er wiederholt die Herausgabe von Bargeld. Erst durch das Eingreifen von unbeteiligten Reisenden ließ er von der Geschädigten ab. Dank des schnellen Eintreffens der alarmierten Streifen konnte der Tatverdächtige noch in der Nähe des Hauptbahnhofs vorläufig festgenommen werden.

Bereits am Sonntag führte die Polizei den unter Führungsaufsicht stehenden 32-Jährigen dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg und erließ einen Haftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Raubes. Anschließend kam der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt.