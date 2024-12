NIEDERRIEDEN. In den frühen Montagmorgenstunden kam es zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Weiler. Bei dem Brand verletzten sich mehrere Kälber schwer und mussten daraufhin erlöst werden. Es wurden keine Personen verletzt.

Am Montag, den 30.12.2024, gegen 02:55 Uhr wurden über die integrierte Leitstelle die Feuerwehren Niederrieden, Boos, Heimertingen, Buxheim, Fellheim, Pleß, Eisenburg und Reichau alarmiert. Hintergrund war eine starke Rauchentwicklung auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Niederrieden, Ortsteil Weiler. Beim Eintreffen der Feuerwehren und der Polizei stellten die Einsatzkräfte im Bereich der Kälber-Iglus ein Feuer fest. Es bestand akut die Gefahr, dass das Feuer auf die angrenzende Stallung übergreifen könnte. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren wurde dies jedoch verhindert. Nach bisherigem Ermittlungstand geht die Polizei Memmingen davon aus, dass eine Wärmelampe, welche im einem der Iglus aufgehängt war, zu Boden fiel und das am Boden befindliche Stroh in Brand setzte. Durch das entstandene Feuer brannten mehrere Iglus ab. Sechs Kälber, welche sich schwere Brandverletzungen zuzogen, mussten vor Ort erlöst werden. Im Einsatz befanden sich rund 135 Kräfte der Feuerwehren, zwei Rettungswagenbesatzungen, das Technische Hilfswerk und mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Memmingen. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf circa 11.000 Euro geschätzt. (PI Memmingen)

