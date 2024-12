Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fußgängerin schwer verletzt - Zeugen gesucht

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine 39-jährige Fußgängerin wurde am Freitagmittag durch einen Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Fahrerin des Pkw stand dem Sachstand nach unter Alkoholeinfluss. Die Alzenauer Polizei ermittelt und hofft hierbei auch auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach befuhr die Fahrerin eines schwarzen Honda Jazz, am Freitagmittag, gegen 12.10 Uhr, die Aschaffenburger Straße in Richtung Karlstein. Zu dieser Zeit befand sich eine 39-jährige Frau neben ihrem am Straßenrand geparkten roten Mazda. Hier erfasste der Pkw die 39-Jährige und touchierte deren geparktes Fahrzeug. Die 39-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Streifschäden.

Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte sich die Autofahrerin hiernach zunächst von der Unfallstelle, kehrte jedoch nach einigen Minuten wieder zurück. Beamte der zwischenzeitlich hinzugerufenen Alzenauer Polizei stellten bei der Fahrerin Hinweise auf deren mögliche Alkoholisierung fest. Ein Vortest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Führerschein der Dame wurde noch vor Ort sichergestellt.

Zum genauen Hergang des Unfallgeschehens ermittelt die Polizeiinspektion Alzenau und bittet hierbei auch um Hinweise. Die Unfallstelle befindet sich auf der Aschaffenburger Straße, zwischen der Einmündung des Seligenstädter Wegs und der Waldstraße.

Passanten oder Fahrzeugführer, die das Geschehen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 mit der Polizei in Alzenau in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo ermittelt

DORFPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Der Polizei ist ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft auch auf Hinweise.

Wie bereits berichtet waren drei Einfamilienhäuser im Laufe des zweiten Weihnachtsfeiertages das Ziel von Unbekannten. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck und entkamen unerkannt. Dem Sachstand nach waren die Anwesen in der Rosenstraße, dem Flurweg und am Eiskeller zwischen 10:45 Uhr und 19:45 Uhr, angegangen worden.

Der Polizei wurde nun ein weiterer Einbruch in der Straße "An der Bubenklinge" mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren der oder die Unbekannten ebenfalls am Donnerstag, zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr, über die Gebäuderückseite in das Anwesen gelangt. Beute und Sachschaden werden derzeit noch erhoben.

Im Zuge von Befragungen gab ein Zeuge an, dass er im Bereich des Flurwegs gegen 16.00 Uhr, zwei verdächtige Personen festgestellt habe. Diese konnte er wie folgt beschreiben:

Beide ca. 180 cm groß

Eine Person mit Vollbart

Person 1 bekleidet mit Jeans und schwarzem Kapuzenpullover

Person 2 bekleidet mit Jeans, Kapuzenpullover und Daunenweste

Die Kripo hat in allen vier Fällen noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise werden unter 06021/857-1733 entgegengenommen.

Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Freitagnachmittag sind Unbekannte in die örtliche Schule eingebrochen. Die Polizei ermittelt und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag, sprich Mittwoch, 15.00 Uhr, und Freitagnachmittag, 16.00 Uhr. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Schillerstraße verschafft. In der Schule durchwühlten der oder die Unbekannten mehrere Räume und hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden.

Der genaue Beute- und Sachschaden ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Aschaffenburger Polizei, die noch vor Ort übernommen wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter. Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Mit Feuerwerkskörper beworfen - Junge leicht verletzt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / DAMM. Bislang Unbekannte haben am Samstagabend einen Böller auf einen Jungen geworfen. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach befand sich der zwölfjährige Junge am Samstagabend, gegen 17.00 Uhr, in der Michaelstraße. Hier wurde der Junge aus einer Gruppe von drei Jugendlichen heraus mit einem Böller beworfen. Der Feuerwerkskörper landete in der Kapuze des Jungen, sprühte Funken und er erlitt eine Verletzung am Hinterkopf. Die Kleidung wurde beschädigt. Die drei Jugendlichen flüchteten in unbekannte Richtung.

Von den Jugendlichen liegt folgende Beschreibung vor

Ca. 14 - 15 Jahre alt

1,65 m - 1,70 m groß

Dunkel gekleidet, teils mit Kapuze über dem Kopf

Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagvormittag, zwischen 11.05 Uhr und 11.20 Uhr, wurde eine gelbe Mercedes B-Klasse unfallbeschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Discountermarktes, der sich in der Würzburger Straße am vorletzten Kreisverkehr stadtauswärts befindet, abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. In der Zeit vom 24. Dezember, ab 12.00 Uhr, bis Freitagmittag, gegen 11.50 Uhr, hat ein Unbekannter die Seitenscheibe eines grauen VW, Multivan eingeschlagen. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz am Friedhof in der Wilhelmstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

WEILBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Beginn des Donnerstags, ab 00.00 Uhr, bis Freitag, kurz vor Mitternacht, wurden von einem Wohnmobil vier Radkappen aus Edelstahl entwendet. Das Fahrzeug war in dem Zeitraum in der Breitendieler Straße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.