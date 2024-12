2868 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Lechhausen – In der Nacht von Freitag (27.12.2024) auf Samstag (28.12.2024) entwendeten drei bislang unbekannte Personen ein Damenrad aus einem Innenhof in der Schillstraße.

Gegen 02.40 Uhr beobachtete ein Anwohner die drei Unbekannten dabei, wie sie ein Fahrrad aus dem Innenhof entwendeten und dafür ein anderes, lilafarbenes Fahrrad vor Ort zurückließen. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Firnhaberau. Im Rahmen der Fahndung beobachteten Polizeibeamte die vermeintlichen Unbekannten dabei, wie sie ein rosafarbenes Fahrrad im Bereich der Rubensstraße / Albrecht-Dürer-Straße im Grünstreifen entsorgten und anschließend vor den Beamten weiter flüchteten.

Die beiden Fahrräder wurden sichergestellt. Die Eigentümer der Fahrräder sind bislang nicht bekannt. Es entstand ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls zweier Fahrräder. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sowie die Eigentümer der beiden Fahrräder werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

2869 – Polizei ermittelt nach Brand eines Altkleidercontainers

Firnhaberau – Am Samstag (28.12.2024), gegen 11.00 Uhr, kam es in der St.-Lukas-Straße zu einem Brand eines Altkleidercontainers. Der danebenstehende Elektrocontainer rauchte ebenfalls leicht. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

2870 – Polizei ermittelt nach Randale in Diskothek

Innenstadt – In der Nacht von Samstag (28.12.2024) auf Sonntag (29.12.2024) randalierte ein 34-Jähriger in einer Diskothek in Afrawald und beschädigte dabei die Einrichtung. Bei dem daraus ausgelösten Polizeieinsatz leistete der 34-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten und beleidigte diese.

Gegen 01.15 Uhr zerstörte der 34-Jährige die Einrichtung der Diskothek. Dabei verletzte sich der 34-Jährige am Handgelenk. Beim Eintreffen der Polizeibeamten befand sich der 34-Jährige bereits mit seinen Freunden vor der Diskothek. Der 34-Jährige verhielt sich jedoch sehr aggressiv gegenüber der Polizeibeamten. Die Polizeibeamten fixierten den 34-Jährigen daraufhin. Dieser sperrte sich dagegen und versuchte sich aus der Fixierung zu winden. Währenddessen beleidigte der 34-Jährige die Polizeibeamten mehrfach.

Anschließend wurde der 34-Jährige wegen seiner Handverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg dorthin beleidigte er einen weiteren Polizeibeamten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung gegen den 34-Jährigen.

2871 – Frau stürzt durch Hund zu Boden – Polizei ermittelt

Pfersee – Am Samstag (28.12.2024), gegen 10.15 Uhr, befand sich eine 55-jährige Fußgängerin auf der Luitpoldbrücke. Eine nicht angeleinte Bulldogge und deren vermeintliche Besitzerin kamen der 55-Jährigen entgegen. Die Bulldogge sprang die 55-Jährige aus unbekannten Gründen an. Die 55-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Als die 55-Jährige Fotos fertigte, flüchtete die Besitzerin mit ihrem Hund an der Wertach entlang in Richtung Norden. Eine sofortige Fahndung nach der Besitzerin und deren Hund blieb erfolglos.

Die 55-Jährige zog sich durch den Sturz Schürfwunden zu. Zudem bestand der Verdacht auf einen Rippenbruch, weshalb sie in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Die Polizei ermittelt nun nach der vermeintlichen Hundebesitzerin. Die Beschreibung lautet wie folgt:

weiblich, ca. 50 Jahre alt, sprach gebrochenes deutsch, hellte Hautfarbe, trug eine grau-grün gestreifte Mütze, schwarze Jogginghose, blaue Winterjacke mit Kapuze, schwarze Turnschuhe

Die Beschreibung des Hundes lautet wie folgt:

graue Bulldogge mit schwarzem Geschirr, daran orangene Leine befestigt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

2872 – Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Bundesstraße B 17 / Brücke Schmelzerbreitenweg / FR Norden – Am Samstagabend (28.12.2024), gegen 20.30 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter einen Feuerwerkskörper von der Brücke auf die B 17. Der Feuerwerkskörper explodierte kurz vor einem vorbeifahrenden Auto. Es kam zu keinem Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2873 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (27.12.2024), gegen 16.30 Uhr, bis Samstag (28.12.2024), gegen 15.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen roten Opel Corsa entlang der linken Fahrzeugseite und der Motorhaube in der Ottostraße. Der Opel parkte auf dem Grundstück des Fahrzeughalters. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Hochfeld – Am Samstag (28.12.2024), gegen 20.40 Uhr, warfen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Feuerwerkskörper in einen Bus der Linie 41 an der Haltestelle Hennchstraße. Der Busfahrer nahm einen lauten Knall wahr aber setzte die Fahr zuerst fort. Ein paar Haltestellen später bemerkte der Busfahrer, dass dadurch Scheiben im Bus beschädigt wurden. Die Fahrgäste, welche sich zur Tatzeit im Bus befanden, waren beim Eintreffen der Polizeibeamten nicht mehr vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Derzeit sind der Polizei keine Verletzten bekannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz gegen den oder die bislang unbekannten Täter. Fahrgäste, die sich zum Tatzeitpunkt im Bus befanden und sich dabei verletzt haben, sowie Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.