RATTELSDORF, LKR. BAMBERG. Einen Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro verursachte am Sonntagvormittag ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Rattelsdorf, Gemeindeteil Ebing.

Gegen 10.45 Uhr bemerkte der 44-jährige Hauseigentümer eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss des Hauses in der Ringstraße. Er warnte umgehend die drei weiteren Bewohner, die noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbständig das Mehrfamilienhaus verließen. Der Hauseigentümer verletzte sich leicht an der Hand, als er die Bewohner warnte. Diese blieben glücklicherweise unverletzt.

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, brannte es bereits in einem Zimmer der Dachgeschosswohnung. Obwohl die umliegenden Feuerwehren die Flammen rasch unter Kontrolle brachten, wurden die Räume der Dachgeschosswohnung und der darunterliegenden Wohnung durch Löscharbeiten und die enorme Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Derzeit dauern die Nachlöscharbeiten an (Stand: 12.15 Uhr). Die Kriminalpolizei aus Bamberg hat die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Ursache des Brandes aufgenommen.

Im Einsatz waren neben der Polizei Bamberg auch etwa 80 Kräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes. Die Marktgemeinde unterstützt ebenfalls und stellt den betroffenen Bewohnern vorübergehend geeignete Wohnräume zur Verfügung.