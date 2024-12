2041. Brandstiftung in Kellerabteil – Berg am

Am Mittwoch, 25.12.2024, gegen 20:00 Uhr, stellte ein 35-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München fest, dass es im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Berg am Laim stark verraucht war. Kurz darauf bemerkte er einen Brand, den er versuchte eigenständig unter Kontrolle zu bringen. Da ihm dies nicht gelang, verständigte er die Feuerwehr.

Bei deren Eintreffen stand ein Kellerabteil bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Zu Personenschäden kam es nicht.

Vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.

2042. Brandfall – Au/Haidhausen

Am Samstag, 28.12.2024, gegen 20:25 Uhr, beobachteten Zeugen mehrere bislang unbekannte Kinder dabei, wie diese auf einem Spielplatz in der Kellerstraße pyrotechnische Gegenstände zündeten. Kurz darauf bemerkten die Zeugen, dass zwei Sitzbänke auf dem Spielplatz brannten. Sie verständigten Polizei und Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Flammen bereits so hoch, dass angrenzende Bäume und Buschwerk in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Verursacher konnten nicht mehr festgestellt werden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kellerstraße (Au/Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2043. Mehrere Wohnungseinbrüche – Harlaching

Am Freitag, 27.12.2024, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, kam es zum Einbruch in mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Harlaching.

Hierbei drang der oder die bislang unbekannten Täter in drei übereinander liegende Wohnungen ein und entwendeten Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hochleite, Lindenstraße, Isenschmidstraße, Achleitnerstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.