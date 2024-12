NEUSTADT BEI COBURG. Ein Feuer im Keller des Klinikums löste am frühen Sonntagmorgen einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Coburg.

Die Brandmeldeanlage des Krankenhauses in Neustadt bei Coburg schlug gegen 3.50 Uhr Alarm. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Kellerbereich. In einem dortigen Zimmer brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, die mittlerweile abgeschlossen sind.

28 Patienten mussten vorsorglich evakuiert und in umliegende Kliniken verlegt werden. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden. Lediglich ein Patient klagte während der Evakuierung über Atemnot, was jedoch nicht mit dem Brand in Verbindung steht. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Im Einsatz waren neben Polizeikräften aus dem gesamten Coburger Bereich und dem angrenzenden Thüringen zahlreiche Feuerwehren der Umgebung, der Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk.

Die Kriminalpolizei Coburg hat vor Ort die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.