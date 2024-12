ALTÖTTING. Am Samstag, 28. Dezember 2024, wurde in den frühen Morgenstunden ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Ein dringend Tatverdächtiger wurde noch vor Ort festgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizeistation Traunstein geführt.

Am Samstag (28. Dezember 2024), gegen 3.40 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd die Mitteilung über ein Feuer im Treppenhaus eines Einfamilienhauses in der Mühldorfer Straße in Altötting ein. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr war das Feuer, nach bisherigem Ermittlungsstand, bereits von selbst wieder ausgegangen.

Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen kleinen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen legte ein 40-jähriger Nachbar das Feuer vor einer Wohnungstüre. Die ersten Maßnahmen erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Altötting. Noch an Ort und Stelle wurde der dringend Tatverdächtige von diesen vorläufig festgenommen. Beamte der Kriminalpolizei Traunstein übernahmen noch vor Ort die weiteren Ermittlungen und Untersuchungen.

Der dringend Tatverdächtige 40-jährige Iraner wurde aufgrund Fremdgefährlichkeit in eine Fachklinik eingewiesen.