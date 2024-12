MEMMINGERBERG. Ein 23-Jähriger warf am Abend des 26.12.2024 eine Scheibe eines Verbrauchermarktes ein und entwendete Waren. Eine Zeugin bemerkte den Mann mit seiner Beute sowie die beschädigte Glasscheibe und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Haft.

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 18:30 Uhr eine verdächtige Person im Ortsgebiet von Memmingerberg, welche trotz des Feiertages mehrere bis zum Rand gefüllte Einkaufstaschen bei sich trug. Gleichzeitig stellte die Zeugin eine eingeschlagene Fensterscheibe in einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße fest und verständigte daraufhin unverzüglich den Polizeinotruf. Durch die sofort an die Einsatzörtlichkeit gesandten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Memmingen trafen die Polizeikräfte unweit der Tatörtlichkeit den Tatverdächtigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Im Rahmen der ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Memmingen stellte sich heraus, dass der Mann offenbar mit einem größeren Stein die Eingangsschiebetüre des Lebensmittelmarktes eingeworfen und sich anschließend an den Auslagen des Marktes bedient hatte. Der 23-jährige Einbrecher verursachte an den Verglasungen des Geschäftes einen Schaden von mindestens 5.000 Euro. Die entwendeten Genussmittel hatten dagegen lediglich einen Wert von etwa 150 Euro. Der mutmaßliche Täter wurde am 27.12.2024 der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, welche antragsgemäß Haftbefehl gegen den Mann erließ. Nach Einlieferung in eine bayerische Justizvollzugsanstalt wartet der 23-Jährige nun auf seinen Hauptverhandlungstermin. Die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen, insbesondere eine Spurensicherung am Tatort, wurden vom Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen vorgenommen, die weiterführenden Ermittlungen übernahm das für Einbruchsdelikte zuständige Fachkommissariat. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).