2033. Tötungsdelikt – Allach-Untermenzing

Am Donnerstag, 26.12.2024, gegen 16.30 Uhr wurde der Polizeinotruf 110 über ein mögliches Tötungsdelikt in einem Wohngebäude informiert.

Sofort wurden mehrere Streifen und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Beamten betraten das Einfamilienhaus und trafen in einem Kellerraum auf zwei dort wohnende Personen mit Stichverletzungen. Weitere Personen wurden in dem Haus nicht angetroffen. Bei den Verletzten handelt es sich um eine 84-jährige Frau und einen 85-jährigen Mann, die miteinander verheiratet waren.

Bei der Frau konnten keine Lebenszeichen mehr festgestellt werden und sie war bereits verstorben. Der Mann wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung vom Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er kurz nach der Einlieferung an seinen Verletzungen.

In dem Kellerraum wurden zwei Küchenmesser aufgefunden und sichergestellt, welche höchstwahrscheinlich die Tatwaffen sind. In dem Haus wurden von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsarbeiten durchgeführt und das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. Nach den ersten Erkenntnissen wurden die Verletzungen entweder selbst oder gegenseitig beigebracht.

Die Ermittlungen zur genauen Klärung der Tat dauern an. Ein von beiden verstorbenen Personen unterschriebener Abschiedsbrief wurde vor Ort aufgefunden.

Hinweis der Münchner Polizei:

Grundsätzlich berichtet die Münchner Polizei nicht über Suizidgeschehen, da hierdurch Impulse für Nachahmungstaten entstehen könnten. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen oder sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie jederzeit professionelle Hilfe von Beratenden, die in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

2034. Vermissung einer 84-Jährigen – Öffentlichkeitsfahndung

Am Mittwoch, 25.12.2024, gegen 13:30 Uhr, verließ eine 84-jährige Rentnerin mit ihrem Rollator ihr Zimmer in einem Altenheim in Gräfelfing, um spazieren zu gehen. Nachdem sie nicht mehr nach Hause zurückkam und nicht auffindbar war, wurde sie als vermisst bei der Polizei gemeldet. Sie leidet an Demenz und ist orientierungslos. Es gibt Hinweise darauf, dass sie möglicherweise mit dem Bus in Richtung München gefahren ist. Anlaufadressen der 84-Jährigen sind die Pasing Arcaden und der Waldfriedhof.

Aufgrund der Sachlage wurden von polizeilicher Seite umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, bei denen die 84-Jährige jedoch nicht aufgefunden werden konnte.

Das Kommissariat 14 (Vermissungen) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beschreibung:

Ca. 170 cm groß, ca. 65 kg schwer, Brille, schlanke Gestalt, kurze graumelierte Haare (seitlich nach hinten gekämmt), bekleidet mit Winterjacke und Jeans (Farbe unbekannt), trägt Pantoffeln und führt einen Rollator mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat die 84-Jährige gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich umgehend mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Öffentlichkeitsfahndung:

Weitere Informationen zur 84-Jährigen sind hier hinterlegt:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/078075/index.html

2035. Einbruch in Einfamilienhaus – Gräfelfing

Im Zeitraum von Freitag, 20.12.2024, 15:30 Uhr, bis Mittwoch, 25.12.2024, 10:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über den Balkon gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entfernten sich unter Mitnahme von mehreren Wertgegenständen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch wurde erst nach Rückkehr der Hausinhaber bemerkt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maria-Eich-Straße, Waldstraße, Akilindastraße, Alois-Johannes-Lippl-Straße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2036. Einbruch in Geschäft – Laim

Im Zeitraum von Samstag, 21.12.2024, 20:20 Uhr, bis Montag, 23.12.2024, 05:05 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Geschäft in Laim, wo dieser zwei Türen gewaltsam öffnete.

Der Täter entwendete einen Tresor, in welchem sich Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro befand.

Im Geschäftsgebäude wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Jörgstraße, Gotthardstraße und Vosslerstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2037. Einbruch in Gaststätte – Alte Heide

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 25.12.2024, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 26.12.2024, 02:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte ein.

Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten wurde ein Möbeltresor samt Inhalt entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Münchner Kriminalpolizei hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Fröttmaninger Straße, Guerickestraße, Garchinger Straße und Grünecker Straße (Alte Heide) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2038. Brand in einer Tiefgarage – Sendling

Am Dienstag, 24.12.2024, gegen 11:35 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei über eine Rauchentwicklung in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Sendling informiert.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten standen zwei Pkw in Vollbrand. Die ebenfalls informierte Feuerwehr führte bereits Löscharbeiten durch. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Treffauer Straße, Baderseestraße und Leutascher Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2039. Brandfall; eine Person verstorben – Lerchenau

Am Dienstag, 24.12.2024, gegen 18:45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale von der integrierten Leitstelle über eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Lerchenau informiert.

Der Rauch konnte der Wohnung einer über 80-Jährigen zugeordnet werden. Die verständigte Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und stellte die Bewohnerin mit schweren Brandverletzungen fest. Die über 80-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie am Donnerstag, 26.12.2024.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

2040. Versuchte räuberische Erpressung – Neuhausen

Am Freitag, 20.12.2024, gegen 22:00 Uhr, traf sich eine 27-Jährige mit Wohnsitz in München in der Nähe einer Grünanlage mit einem bislang unbekannten Mann, den sie zuvor auf einer Online-Dating-Plattform kennengelernt hatte.

Während des Treffens traten drei bislang unbekannte Täter auf die beiden zu und drängten sie in die Grünanlage neben dem Fußweg. Einer der unbekannten Täter hielt eine Schusswaffe vor und forderte Bargeld. Die 27-Jährige entfernte sich daraufhin von den Tätern und verständigte den Polizeinotruf 110. Sofort wurden über zehn Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Täter wurden nicht angetroffen es wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die über eine Stunde andauerten. Diese Fahndung ergab bislang keine weiteren Erkenntnisse zu den unbekannten Tätern.

Der bislang unbekannte Mann, den die 27-Jährige getroffen hatte, setzte nach Angaben der Frau auch ein Reizstoffsprühgerät gegen die drei Täter ein. Der Mann entfernte sich ebenfalls und konnte bislang von der Polizei nicht angetroffen werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (mit Waffe)

Männlich, 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle kurze Haare; dunkle Daunenjacke, dunkle Hose

Täter 2 und Täter 3:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, größer als Täter 1, einer blond und dunkel gekleidet, einer trug eine helle Bauchtasche über der Schulter

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schloßschmidstraße, Birketweg und Friedenheimer Brücke (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Mann, der sich mit der 27-Jährigen getroffen hatte, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.