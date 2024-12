WÜRZBURG / INNENSTADT. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat ein Mann eine 27-jährige Frau sexuell belästigt, Wertgegenstände einer weiteren Geschädigten entwendet und letztlich auf einen 16-Jährigen eingeschlagen. Der Tatverdächtige wurde noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen. Freitagmittag wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt und Untersuchungshaft angeordnet.

Räubersicher Diebstahl

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 18-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit. Dieser hielt sich am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, im Mitarbeiterbereich des an diesen Tagen gastierenden Zirkus an der Talavera auf.

Zunächst berührte der Tatverdächtige eine 27-jährige Artistin unsittlich an der Brust und machte ihr gegenüber obszöne Gesten. Kurz darauf betrat er widerrechtlich einen Wohnwagen und entwendete dort Wertgegenstände für mehrere hundert Euro. Ein 16-Jähriger aus den Reihen der Schausteller versuchte den Tatverdächtigen zu stellen, woraufhin der Mann mehrere Faustschläge gegen ihn richtete. Obwohl der 16-Jährige hierdurch zu Boden ging, gelang es ihm den Mann festzuhalten und das bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten haben den 18-jährigen Mann vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle verbracht.

Untersuchungshaft

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Tatverdächtige am Freitagmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls Untersuchungshaft gegen den 18-Jährigen an. Der Mann wurde daraufhin unverzüglich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen werden gemeinsam durch die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Würzburg geführt. Gegen den Tatverdächtigen wurden zudem Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Hausfriedensbruch eingeleitet.