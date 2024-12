Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser - Kripo sucht Zeugen

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG U. DORFPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Gleich mehrere Einfamilienhäuser waren über den zweiten Weihnachtsfeiertag das Ziel von Unbekannten. Sie entwendeten Bargeld sowie Schmuck und flüchteten unerkannt. Die Kripo ermittelt und hofft auf Hinweise.

Einbruch in Goldbach

Ein Haus in der Eiserststraße war am Donnerstag im Laufe des frühen Abends das Ziel von Unbekannten. Dem Sachstand nach gelangten die Täter über eine Terassentür gewaltsam in das Haus, wurden jedoch durch die Heimkehr der Bewohnerin gegen 18:00 Uhr gestört. Sie flüchteten ohne Tatbeute.

Drei Einbrüche in Dorfprozelten

Dem Sachstand nach zwischen 10:45 Uhr und 19:45 Uhr waren drei Einfamilienhäuser in der Rosenstraße, dem Flurweg und am Eiskeller das Ziel von Unbekannten. Sie gelangten gewaltsam in die Häuser und entwendeten in zwei Fällen Bargeld und Schmuck.

Im Flurweg gab ein Zeuge an, dass er im Bereich des Hauses gegen 16 Uhr zwei verdächtige Personen festgestellt habe. Diese konnte er wie folgt beschreiben:

Beide ca. 180 cm groß

Ein Täter mit Vollbart

Person 1 bekleidet mit Jeans und schwarzem Kapuzenpullover

Person 2 bekleidet mit Jeans, Kapuzenpullover und Daunenweste

Die Kripo hat in allen vier Fällen noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise werden unter 06021/857-1733 entgegengenommen.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht : Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch, zwischen 21:20 Uhr und 21:30 Uhr, beschädigte ein dunkler Pkw in der Spessartstraße auf Höhe der Hausnummer 12 insgesamt drei geparkte Autos und flüchtete im Anschluss.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.