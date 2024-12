BÜCHLBERG, LKR. PASSAU. Im Zeitraum von Dienstag (24.12.2024) bis Donnerstag (26.12.2024) kam es zu zwei Einbrüchen in Büchlberg. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Fall 1:

Zwischen Dienstag (24.12.2024) 18.00 Uhr und Mittwoch (25.12.2024) 01.00 Uhr haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude einer Bäckerei in der Badstraße verschafft und den im Büro befindlichen Tresor angegangen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt wohl im fünfstelligen Bereich.

Fall 2:

Im Zeitraum von Dienstag (24.12.2024) 10.45 Uhr und Donnerstag (26.12.2024) 10.00 Uhr habe sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude einer Schreinerei in der Passauer Straße verschafft. Dabei wurde der Tresor im Büro gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugenaufruf

Personen, die im relevanten Zeitraum in Büchlberg, insbesondere in der Passauer Straße und in der Badstraße ungewöhnliche Beobachtungen zu Personen und/oder Fahrzeugen gemacht haben, oder sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Passau unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

