SALZWEG, LKR. PASSAU. Am Mittwoch (25.12.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber zwischen zwei Männern, wobei einer davon schwer verletzt wurde. Zwischenzeitlich wurde gegen den 26-Jährige Haftbefehl erlassen.

Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber informiert. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es wohl zu einem Streit zwischen einem 26-jährigen und einem 34-jährigen Bewohner, wobei der 34-Jährige mit einem Messer verletzt wurde. Er erlitt schwere Stichverletzungen am Oberkörper und am Arm. Durch den Sicherheitsdienst konnten die beiden Bewohner bis zum Eintreffen der Polizei getrennt werden. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Auch der 26-Jährige zog sich im Rahmen der Auseinandersetzung Verletzungen zu und wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau wurde am Donnerstag (26.12.2023) nach einer Vorführung beim Amtsgericht Passau Haftbefehl gegen den 26-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes erlassen. Der 26-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 27.12.2024, 09.00 Uhr