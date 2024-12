2029. Zusammenstoß von Pkw mit Fußgänger; Fußgänger wird verletzt – Feldmoching

Am Montag, 23.12.2024, gegen 00:40 Uhr, fuhr eine 72-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Kia Pkw auf der Feldmochinger Straße stadtauswärts.

Zur gleichen Zeit befand sich auf dem dortigen Gehweg ein 53-jähriger Fußgänger mit Wohnsitz in München. Dieser betrat plötzlich die Fahrbahn. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw.

Der Fußgänger wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und danach zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Alkoholisierung des Fußgängers. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Während der Unfallaufnahme musste die Feldmochinger Straße für ca. zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2030. Zusammenstoß von Pkw mit Fußgängerin; diese verstirbt später im Krankenhaus – Hadern

Am Mittwoch, 25.12.2024, gegen 22:45 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in Augsburg mit einem Mercedes Pkw rückwärts aus einer Parklücke am Hönigschmidplatz.

Zur gleichen Zeit überquerte eine 76-Jährige mit Wohnsitz in München zu Fuß die Fahrbahn des Hönigschmidplatzes. Der Pkw stieß dabei mit der Fußgängerin zusammen, wodurch diese zu Boden fiel.

Dabei wurde sie verletzt. Ein Zeuge alarmierte den Polizeinotruf 110. Sofort wurden Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Frau wurde vor Ort versorgt und dann zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 26.12.2024.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der 30-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Tötung bei einem Verkehrsunfall angezeigt.

2031. Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Laim

Am Samstag, 21.12.2024, gegen 02:10 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Fürstenrieder Straße. In seinem Fahrzeug befand sich noch ein Beifahrer.

Plötzlich stieß der Pkw mit einer Warnbake einer dortigen Baustelle zusammen. Danach bog der 24-Jährige mit dem Pkw in die Agnes-Bernauer-Straße ab. Einem weiteren Pkw-Fahrer, der dort auch fuhr, fiel der Vorfall auf und er verständigte sofort den Polizeinotruf 110.

In der Agnes-Bernauer-Straße stieß der BMW kurz danach mit einem dort geparkten BMW Pkw zusammen, der dadurch auf einen geparkten Audi Pkw und dieser wiederum auf einen geparkten VW Pkw geschoben wurde.

Der 24-Jährige entfernte sich danach mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. In der Veit-Stoß-Straße hielt er den Pkw an. Er und sein Beifahrer verließen das Fahrzeug und entfernten sich zu Fuß.

Die zwischenzeitlich eingetroffenen Streifen der Münchner Polizei fahndeten sofort nach den beiden Personen und konnten diese wenige Minuten danach in der Nähe feststellen und anhalten. Bei den ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von Lachgas durch den Pkw-Fahrer. Beim 24-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.

Nach diesen Maßnahmen wurde er entlassen. Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2032. Oberbürgermeister Dieter Reiter besucht die Polizeiinspektion 43 (Olympiapark) an Weihnachten

Einen prominenten Besuch erhielt die Polizeiinspektion 43 (Olympiapark) am 24. Dezember. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter kam am Vormittag auf die Dienststelle und bedankte sich persönlich bei den Polizeibeamtinnen und -beamten, die am Heiligen Abend Dienst verrichteten.

Die Angehörigen der Weihnachtsschicht freuten sich sehr darüber. Der Oberbürgermeister zeigte damit, dass es ihm sehr wichtig ist, seine Wertschätzung allen gegenüber auszudrücken, die an diesem besonderen Abend Dienst leisten, damit die Stadt auch zu dieser Zeit sicher ist und sich alle feiernden Menschen auf eine funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge verlassen können. Bei dem Besuch lobte er auch ausdrücklich die gute und bewährte Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Polizei.

Die Besuche des Münchner Oberbürgermeisters bei einer Polizeiinspektion in München am 24. Dezember haben eine langjährige Tradition.