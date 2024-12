2852 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Pfersee – Am vergangenen Montag (23.12.2024) verkratzte eine bislang unbekannte Person zwischen 21.00 Uhr und 23.00 Uhr einen grauen Kleintransporter der Marke Renault im Wolfgang-Bernheim-Weg. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Oberhausen – Am vergangenen Dienstag (24.12.2024) verkratzte eine bislang unbekannte Person zwischen 00.00 Uhr und 10.30 Uhr einen grünen Audi A4 in der Donauwörther Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (24.12.2024), 19.00 Uhr, bis Mittwoch (25.12.2024), 00.15 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Bushaltestelle in der Blücherstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Hammerschmiede – Am gestrigen Mittwoch (25.12.2024) beschädigten etwa fünf bislang unbekannte Täter zwischen 21.45 Uhr und 22.15 Uhr mindestens vier Fahrzeuge im Kirschenweg. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

ca. fünf Personen, männlich und weiblich, 16-18 Jahre

führten einen Einkaufswagen mit sich

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2853 – Verkehrsunfall – Autofahrerin alkoholisiert

Innenstadt – Am vergangenen Dienstag (24.12.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 26-jährigen und einer 39-jährigen Autofahrerin. Die 39-Jährige stand bei der Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen 23.40 Uhr fuhr die 39-jährige Autofahrerin auf dem Jakoberplatz auf der linken Fahrspur in Richtung Osten. An der Abzweigung zur Jakoberwallstraße übersah die 39-Jährige offenbar die neben ihr fahrende 26-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der 39-jährigen Autofahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei der 39-jährigen Frau. Zudem stellten sie den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 39-jährige Frau.

2854 – Ladendieb gefasst

Lechhausen – Am Montag (23.12.2024) entwendete ein 32-jährigen Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Neuburger Straße.

Gegen 15.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Marktes den Mann, wie er Waren im niedrigen zweistelligen Bereich in seine Jackentasche steckte und diese nicht an der Kasse bezahlte. Der Mitarbeiter stoppte den Mann und verständigte die Polizei. Die Polizeistreife veranlasste eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem 32-jährigen Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 32-jährigen Mann.

2855 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Pfersee – Im Zeitraum von Montag (23.12.2024), 19.30 Uhr, bis Dienstag (24.12.2024), 08.00, Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Seitenspiegel eines roten Mitsubishi Space Star in der Uhlandstraße. Der Unbekannte fuhr offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Oberhausen – Am Dienstag (24.12.2024) fuhr eine bislang unbekannte Person zwischen 19.30 Uhr und 23.00 Uhr gegen einen roten Opel Astra in der Eschenhofstraße. Der Unbekannte fuhr offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2856 – Polizei verhindert Fahrt unter Alkoholeinfluss

Oberhausen – Am vergangenen Montag (23.12.2024) verhinderte die Polizei die Fahrt unter Alkoholeinfluss eines 42-Jährigen im Gablinger Weg.

Gegen 11.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 42-jährigen Mann neben seinem Auto. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch und mehrere Bierflaschen bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille.

Die Polizeibeamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und verhinderten somit die Fahrt des Mannes.

2857 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Innenstadt – Am vergangenen Dienstag (24.12.2024) fuhr ein 46-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol in der Herwartstraße.

Gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten alkoholtypisches Verhalten bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.

Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Zudem stellten sie den Fahrzeugschlüssel sicher und beschlagnahmten den Führerschein des 46-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheits im Verkehr gegen den 46-jährigen Mann.

2858 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Bergheim – Am vergangenen Dienstag (24.12.2024), gegen 03.40 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann unerlaubten Zugang zu einem Kleintransporter in der Spitzmahdstraße. Der Kleintransporter parkte in einer Einfahrt. Ob der Unbekannte aus dem Transporter etwas entwendete, wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2859 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Innenstadt – Am vergangenen Montag (23.12.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 58-jährigen Frau, einem 60-jährigen Mann und einem bislang unbekannten Täter auf einem Parkplatz am Kesselmarkt.

Gegen 13.45 Uhr hielt die 58-Jährige offenbar einen Parkplatz für ihren Mann frei. Der Unbekannte wollte auf diesem einparken und fuhr mit seinem Auto gegen die Frau. Im weiteren Verlauf bedrohte der Unbekannte den 60-jährigen Mann. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2860 – Polizei kontrolliert Autofahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Kennzeichen

Oberhausen – Am vergangenen Dienstag (24.12.2024) fuhr ein 45-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss und ohne Kennzeichen im Meierweg.

Gegen 13.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass der 45-Jährige ohne Kennzeichen unterwegs sei. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Zudem stellten sie den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 45-jährigen Mann.