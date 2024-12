WARMENSTEINACH, LKR. BAYREUTH. Vergangenen Donnerstag überwies eine 74-Jährige mehrfach Geld nach einem vermeintlichen Anruf ihrer Bank. Eine arglose Dame fiel auf die Masche von Trickbetrügern herein. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt nun.

Die Betrüger überrumpelten die 74-Jährige am Donnerstagnachmittag mit der Betrugsmasche am Telefon. Ein unbekannter Täter gab sich als Bankangestellter aus und schilderte eine widerrechtliche Nutzung ihres Kontos. Um ihr Bankvermögen zu sichern, müsse die Dame ihr Geld per Echtzeitüberweisung auf ein anderes Konto überweisen. Die Seniorin überwies daraufhin etwa 8.600 Euro an ein unbekanntes Konto. Erst als sie am Folgetag aufgefordert wurde, erneut Geld zu überweisen, wurde die Bank aufmerksam und stoppte die Überweisung.