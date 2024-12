Streitigkeit unter Verkehrsteilnehmern - Wichtiger Zeuge gesucht

SULZBACH A, MAIN, OT SODEN, LKR. MILTENBERG. Am Montagmittag kam es unter zwei Pkw-Fahrern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in einer wechselseitigen Körperverletzung endete. Ein unbeteiligter BMW-Fahrer, der die beiden Streithähne trennte, wird als Zeuge gesucht.

Dem Sachstand nach waren die beiden Männer mit einem Opel Corsa und einem Renault Clio auf der Sodentalstraße unterwegs und fuhren in entgegengesetzte Richtungen. An einer Fahrbahnverengung kam es schließlich zu einem Beinahezusammenstoß. In der Folge beleidigten sich die Männer zunächst gegenseitig und wurde in der Folge auch handgreiflich gegeneinander. Erst der unbeteiligte Fahrer eines BMW konnte die Männer trennen.

Die Aschaffenburger Polizei hat vor Ort ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Auf Grund unterschiedlicher Aussagen wird nun insbesondere der Fahrer des genannten BMW und auch weitere Zeugen gesucht.

Diese werden gebeten, sich unter Tel. Tel. 06022/629-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Gaststätte - Täter flüchten - Zeugen gesucht

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am späten Dienstagabend versuchten zwei Unbekannte in eine Gaststätte einzusteigen. Hierbei wurde sie von einem aufmerksamen Zeugen gestört und flüchteten. Die Obernburger Polizei hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach schlugen die beiden Unbekannten gegen 21:30 Uhr die Tür einer Gaststätte in der Wallstraße ein und wollten in diese einsteigen. Sie bemerkten jedoch nicht einen Zeugen, der das Handeln der beiden dunkel gekleideten Männer die ganze Zeit beobachtet und bereits den Notruf verständigt hatte. Als sie auf ihn aufmerksam wurden, flüchteten sie über die naheliegenden Gleise in Richtung Ringstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Obernburger Polizei und angrenzender Dienststellen verlief ergebnislos. Im Zuge der weiteren Ermittlungen hoffen die Beamten nun auf Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntag, gegen 22:20 Uhr, schlugen Unbekannte die Glastür am Marktkauf in der Horchstraße ein. Ob es sich hierbei um einen Einbruchversuch oder eine Sachbeschädigung handelte, ist Gegenstand er Ermittlungen.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Freitag, 16:00 Uhr, wurden in einer Werkstatt in der Wailandtstraße mehrere Fahrzeugteile von einem Unfallfahrzeug entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Wochenendes entsorgten Unbekannte mehrere Müllsäcke mit Schlachtabfällen und toten Fischen im Waldgebiet am Bischberg. Zudem wurden auf dem Mönchberg Müllsäcke mit Hausmüll abgelagert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.