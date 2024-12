OFFINGEN. Am 25. Dezember 2024, gegen 15:15 Uhr, wurde ein Brand einer Lagerhalle in der Steigstraße in Offingen gemeldet. Die alarmierten Feuerwehren aus Offingen, Schnuttenbach, Rettenbach, Günzburg und Burgau waren sehr rasch an der Brandörtlichkeit und konnten ein vollständiges Abbrennen der Halle verhindern. Nach ersten Ermittlungen kann als Brandursache von einem technischen Defekt an der Elektroinstallation ausgegangen werden. Betroffen von dem Brand war auch eine auf der Halle installierte PV Anlage sowie der dazugehörige Batteriespeicher. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Neben den o.g. Feuerwehren waren die Feuerwehrinspektion des Landkreis Günzburg, das Technische Hilfswerk, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt vor Ort. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sowie zur Höhe des endgültigen Schadens dauern noch an. (PI Burgau)

