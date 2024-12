MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Nicht alltäglichen Besuch bekamen die drei Seniorenheime im Stadtgebiet an Heiligabend. Die Freude über die Weihnachtsklänge der „Spessarthörnle“ war sowohl bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, wie auch den Mitarbeitern spürbar. Erster Bürgermeister Thomas Stamm und der Leiter der Polizeiinspektion Michael Zimmer zeigten sich textsicher beim Mitsingen und überbrachten ebenfalls ihre herzlichen Weihnachtsgrüße.

Die Initiative zum Besuch der Seniorenheime an Heiligabend ging bereits im Spätsommer von den „Spessarthörnle“ aus. Die „Spessarthörnle“ sind ein Alphornblasmusik-Quartett, bestehend aus Ralf Weiß, Doreen Latta, Armin Weyer (pensionierter Polizeibeamter der PI Marktheidenfeld) und Yvonne Weiß (Polizeibeamtin bei der PI Marktheidenfeld). Extra für den Auftritt an Heiligabend wurden sie ergänzt von einem weiteren aktiven Polizeibeamten, Martin Kaufmann vom Polizeipräsidium Unterfranken. Da lag es nahe, dass der Besuch rasch auch polizeiinternes Thema war, welches seinen Weg dann bis hin an die Stadtspitze fand. Erster Bürgermeister Thomas Stamm und Erster Polizeihauptkommissar Michael Zimmer nahmen die Gelegenheit in der Folge gerne wahr, die Musiker zu begleiten, um den Heimbewohnern, die gerade zur Weihnachtszeit und besonders an Heiligabend wohl auch Einsamkeit fühlen, eine Freude zu bereiten.

Die strahlenden Gesichter, der Blick in leuchtende Augen und der herzliche Dank bestätigten, dass der Besuch eine gelungene Überraschung war, die das Potenzial hat, eine kleine Tradition werden zu können.

Die gemeinsame Besuchsrunde fand in Abstimmung mit den Leitungen der Seniorenheime in der Baumhofstraße, dem Haus „Lehmgruben“ und dem Seniorenzentrum „Mainbrücke“ an Heiligabend zwischen 09 und 12 Uhr statt. Die „Spessarthörnle“ spielten jeweils fünf Lieder aus ihrem Repertoire, darunter Weihnachtsklassiker, wie „Stille Nacht, heilige Nacht“, „Alle Jahre wieder“, den „Andachtsjodler“ und „O du Fröhliche“.