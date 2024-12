2845 – Nachtrag: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

In der Pressemitteilung Nr. 2826 berichteten wir Folgendes:

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (19.12.2024) kam es auf dem Königsplatz zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 14.40 Uhr geriet eine Gruppe von drei Männern mit zwei 27- bzw. 47-Jährigen auf dem Königsplatz in einen Streit. Schließlich ging das Trio auf die Beiden los. Dabei verletzte ein Mann den 47-Jährigen offenbar mit einem Messer am Hals. Anschließend flüchtete das Trio.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifen konnte kein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der 47-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen nach den drei Tätern sowie zu den Hintergründen der Tat übernommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Augsburg Telefonnummer 0821/323-3821 zu wenden.

Ab hier neu:

Am vergangenen Freitagnachmittag (20.12.2024) nahmen Einsatzkräfte der Polizei einen 30-jährigen Tatverdächtigen in einem Mehrfamilienhaus in Wehringen fest.

Der 30-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern weiterhin an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

2846 – Polizei ermittelt nach E-Scooter-Diebstahl

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (22.12.2024) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter eines 16-Jährigen in der Eschenhofstraße.

In der Zeit von 17.15 Uhr bis 21.00 Uhr war der E-Scooter an einem Fahrradständer an einer Realschule abgestellt. Als der 16-Jährige zur Abstellörtlichkeit zurückkam, war der E-Scooter nicht mehr da. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2847 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Innenstadt – Am heutigen Montag (23.12.2024) verursachte ein 57-jähriger Lkw-Fahrer mehrere Unfälle und fuhr weiter.

Gegen 05.15 Uhr touchierte der Lkw-Fahrer zunächst die Beleuchtung einer Unterführung in der Pferseer Straße. Anschließend fuhr er weiter und kollidierte mit zwei Autos in der Robert-Gerber-Straße. Auch hier entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei stoppte den 57-Jährigen wenig später. Ersten Schätzungen zufolge entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 57-Jährigen. In diesem Zuge sucht die Polizei eines der beiden Autos, die offenbar in der Robert-Gerber-Straße beschädigt wurden. Hierbei soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2848 – Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl

Göggingen – Im Zeitraum von Samstag (21.12.2024), 20.30 Uhr bis Sonntag (22.12.2024), 19.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen weißen Roller in der Felsensteinstraße. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.