SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ein 41-Jähriger körperlich Angegriffen und sein Mobiltelefon geraubt. Der Mann konnte nach dem Angriff unerkannt flüchten.

Am Freitag, gegen 15:55 Uhr, kam es im Bereich der Hadergasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 41-Jährigen und einem bislang unbekannten Kontrahenten. In deren Verlauf wurde der Mann aus dem Stadtgebiet Schweinfurt durch den Angreifer im Gesicht verletzt und sein Handy geraubt. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der Verletzte erstversorgt und im Anschluss in eine Spezialklinik verbracht da zu befürchten war, dass ein Auge Schaden genommen haben könnte.

Die Polizei Schweinfurt fahndete mit starken Kräften nach dem flüchtigen Tatverdächtigen, konnte diesem jedoch nicht habhaft werden.

Die Ermittlungen zum Tathergang werden von der Kriminalpolizei Schweinfurt geführt. Diese bittet nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten sich an die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 zu wenden.