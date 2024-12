FÜRSTENFELDBRUCK: Am gestrigen Sonntag (22.12.2024) brach in einer Wohnung in Fürstenfeldbruck ein Feuer aus. Ein Bewohner wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor Mitternacht wurde von einer Nachbarin über Notruf eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Adalbert-Stifter-Ring in Fürstenfeldbruck mitgeteilt. Der anwesende Bewohner konnte durch ein Fenster ins Freie gelangen. Er zog sich eine Rauchgasintoxikation zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Obwohl es der Feuerwehr schnell gelang, den Brand zu löschen, ist die Wohnung aktuell nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen.