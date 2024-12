NÜRNBERG. (1300) Ein Notruf über einen Mann, der sich in seiner Wohnung in der Nürnberger Südstadt mit einem Messer bewaffnet hätte, löste am Sonntagnachmittag (22.12.2024) einen Polizeieinsatz aus. Der Mann konnte festgenommen und an eine Fachklinik übergeben werden.



Um kurz nach 15:00 Uhr verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf und teilte mit, dass er soeben seinen Nachbarn in der Endterstraße bitten wollte, die Musik leiser zu drehen. Hierbei habe sich der Mann mit einem Messer an einem geöffneten Fenster gezeigt und sei verbal aggressiv und ausfallend geworden. Er habe zudem gedroht, verständigte Einsatzkräfte der Polizei mit dem Messer anzugreifen.

Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, der Verkehrspolizei Nürnberg und des USK Mittelfranken begaben sich daraufhin zu dem betreffenden Mehrfamilienhaus. Den Polizeibeamten gelang es zunächst, durch die Wohnungstür Kontakt zu dem 80-jährigen Mann aufzunehmen. Da dieser seine Wohnung jedoch nicht verlassen wollte, zogen die Beamten Spezialeinsatzkräfte hinzu. Diese drangen einige Zeit später in die Wohnung ein und nahmen den 80-Jährigen vorläufig fest.

Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, übergaben ihn die Polizisten in die Obhut einer Fachklinik.



Erstellt durch: Christian Seiler