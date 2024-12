Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

A9 / LEUPOLDSGRÜN, LKR. HOF. Am Donnerstagnachmittag fanden Kräfte der Bundespolizei bei einer Kontrolle etwa ein Kilo Marihuana bei einem 24-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof sitzt der Mann inzwischen in Untersuchungshaft.

Beamte der Bundespolizei stoppten am Donnerstag, um 16.25 Uhr, einen Flixbus auf dem Parkplatz bei Lipperts an der A9 in Fahrtrichtung Süden. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs und der Insassen fanden die Polizisten im Gepäck eines 24-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen etwa ein Kilo Marihuana. Sie nahmen den Mann daraufhin fest und beschlagnahmten das Rauschgift. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen.

Am Freitagmittag wurde der 24-Jährige mit Wohnsitz in Baden-Württemberg einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Hof vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis gegen den Mann. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.