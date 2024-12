TRIEFENSTEIN, OT HOMBURG AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Sonntagmittag hat ein Weihnachtsbaum in einem Einfamilienhaus Feuer gefangen. Die Flammen beschädigten Teile des Wohnhauses. Zwei Bewohner erlitten Verletzungen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zu dem Brandgeschehen übernommen.

Gegen 12:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen brennenden Christbaum in einem Wohnhaus in der Straße "An der Stadtmauer" ein. In der Folge waren zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehren aus Homburg, Trennfeld, Lengfurt, Wertheim und Marktheidenfeld im Einsatz. Der Rettungsdienst war ebenfalls alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte hatten die Bewohner den Baum bereits ins Freie gezogen und das Feuer gelöscht. Die fünf Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Einfamilienhaus aufhielten, hatten das Gebäude bereits verlassen.

Eine 42-Jährige und ein 44-Jähriger verletzten sich bei dem Brand leicht, wobei die Frau zur weiteren medizinischen Behandlung kurzzeitig in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die anderen Bewohner blieben unverletzt. Die Flammen des in Brand geratenen Weihnachtsbaums beschädigten die Teile des Inventars und der Gebäudesubstanz. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden im mittleren fünftstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen zu dem Brandgeschehen übernommen. Den ersten Ermittlungen zufolge war der unsachgemäße Umgang mit am Baum angebrachten Kerzen brandursächlich. Es wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

