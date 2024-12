Einbruch in zwei Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

MILTENBERG. Im Laufe des Freitags sind Unbekannte in zwei nebeneinanderliegende Häuser eingestiegen. Die Kripo hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Die beiden Einbrüche in die Wohnhäuser im Schechweg ereigneten sich dem Sachstand nach am Freitag zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr. Die unbekannten Täter gelangten über die Terrassentüre bzw. ein Fenster in die Häuser und durchwühlten mehrere Schränke. Der genaue Beuteschaden ist derzeit jedoch noch unklar.

Die Kripo Aschaffenburg hat noch am Freitag die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung unter 06021/857-1733.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Zwei alkoholbedingte Verkehrsunfälle – Beide Verursacher mit rund zwei Promille

ALTENBUCH, LKR. MILTENBERG U. STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes verursachten zwei Pkw-Fahrer alleinbeteiligt Verkehrsunfälle. Der mutmaßliche Grund stellte sich in beiden Fällen schnell heraus. Für die Männer hat dies jeweils ein Ermittlungsverfahren und die Sicherstellung der Führerscheine zur Folge.

Unfall am Samstag in Altenbuch

Der Pkw-Fahrer war am Samstag, gegen 18:00 Uhr, in der Hauptstraße in Richtung Breitenbrunn unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 30 kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw. Eine Streife der Miltenberger Polizei begab sich in der Folge zur Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei konnte beim Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließender Test ergab einen Wert von rund zwei Promille.

Weiter Unfall am frühen Montagmorgen

Am frühen Montag, gegen 05:00 Uhr, war ein 53-Jähriger auf der B26 von Babenhausen in Richtung Stockstadt unterwegs. Der Mann fuhr nahezu ungebremst über den dortigen Kreisverkehr, was an seinem Pkw zu einem wirtschaftlichen Totalschaden führte. Auch in diesem Fall ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund zwei Promille.

Konsequenzen für beide Männer

Die alkoholbedingten Verkehrsunfälle hatten für die beiden Verursacher Blutentnahmen, die Sicherstellung ihrer Führerscheine und Ermittlungsverfahren zur Folge.

19-Jähriger kommt von Fahrbahn ab – Rund 50.000 Euro Sachschaden

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein 19-Jähriger verursachte in der Nacht zum Sonntag einen Verkehrsunfall und touchierte sechs geparkte Pkw. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Aschaffenburger Polizei geführt.

Der 19-Jährige war am Sonntag, gegen 01:30 Uhr, in der Würzburger Straße unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke auf Höhe der Hausnummer 59 von der Fahrbahn ab. Er touchierte mindestens sechs geparkte Fahrzeuge und kam zum Stehen. Am BMW des jungen Mannes entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat die Aschaffenburger Polizei übernommen. Die Beamten hoffen nun auf Zeugen, welche die Fahrt des Mannes beobachtet haben und Angaben zu seinem Fahrverhalten machen können. Zudem werden mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweise werden unter Tel. 06021/857-2230 entgegengenommen.

Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in die örtliche Schule eingebrochen. Die Polizei hofft nun vor allem auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch zwischen Samstag, 10:00 Uhr, und Sonntag, 06:35 Uhr. Der Hausmeister der Schule hatte am Sonntagmorgen Licht in der Schule brennen sehen und in der Folge den Einbruch im Gebäude festgestellt.

Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Aschaffenburger Polizei, die noch vor Ort übernommen wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter. Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitag, gegen 14:45 Uhr, konnte eine 52-Jährige "Am Funkhaus" auf der Straße eine Bohrmaschine der Marke Makita, einen Baustellenstrahler und Dichtungsmasse auffinden. Möglicherweise sind diese aus einem Fahrzeug gefallen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag, gegen 20:30 Uhr, ließ ein Unbekannter auf dem Parkplatz der Spielothek in der Dr.-Gammert-Straße aus einem geparkten Fiat die Luft aus den Reifen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, warf ein Unbekannter einen faustgroßen Stein von einem Aussichtspunkt der Mildenburg auf ein Wohnhaus in der Hauptstraße. Dieses wurde hierdurch am Dach beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.