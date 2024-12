MARKTOBERDORF. Am Sonntag, gegen 13:40 Uhr gingen mehrere Notrufe über eine Rauchentwicklung bei einer Recyclingfirma in Marktoberdorf in der Wertachstraße ein. Vor Ort brannten mehrere Plastik- und Metallboxen, die vor einer Lagerhalle standen. Durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehren Altdorf, Thalhofen und Marktoberdorf konnte ein Übergreifen auf die Lagerhalle verhindert werden. Die Boxen wurden teilweise zerstört. Nach derzeitigen Schätzungen liegt der Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren waren mit etwa 60 Mann im Einsatz, ebenso wie 4 Rettungsdienstbesatzungen. Die Brandursache konnte abschließend noch nicht eindeutig geklärt werden. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Eine Brandstiftung kann nach bisherigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.

(PI Marktoberdorf)