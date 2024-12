2836 – Polizei ermittelt gegen Ladendiebin und Freund

Innenstadt – Am Freitag (20.12.2024) wurde eine Ladendiebin in der Bürgermeister-Fischer-Straße erwischt. Deren Freund ging die Polizeibeamten verbal an.

Gegen 16.00 Uhr fiel dem Mitarbeiter eines Drogeriemarkts eine 20-Jährige auf. Sie bezahlte einige Artikel an der Kasse und wollte schließlich das Geschäft auch mit unbezahlter Ware verlassen. Ein Mitarbeiter hielt die 20-Jährige auf und alarmierte die Polizei. Während die Beamten die Personalien aufnahmen, kam der Freund der 20-Jährigen hinzu. Der 19-Jährige verhielt sich äußerst aggressiv. Er bedrohte und beleidigte den Mitarbeiter des Geschäfts sowie die Einsatzkräfte. Einem Platzverweis folgte der Mann nur widerwillig und erst nach mehreren Aufforderungen. Nachdem die Beamten den Sachverhalt aufgenommen und den Drogeriemarkt verlassen hatten, kam es zu einem weiteren Zusammentreffen mit dem 19-Jährigen. Dieser wartete vor dem Laden und ging dort die Beamten erneut aggressiv an. Erst nach dem Eintreffen weiterer Beamter beruhigte er sich.

Gegen die 20-Jährige wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. Der 19-Jährige muss sich unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten.

2837 – Fahrradfahrer von Lkw erfasst

Innenstadt – Am Samstag (21.12.2024) ereignete sich in der Holzbachstraße ein Verkehrsunfall. Ein Senior wurde verletzt.

Gegen 10.15 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Lkw in der Holzbachbachstraße unterwegs. Beim Abbiegen übersah er offenbar einen Fahrradfahrer, der auf Höhe der Hausnummer 2 auf dem Fahrradschutzstreifen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der 76-jährige Fahrradfahrer stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt.

Die Polizei nahm vor Ort den Unfall auf und klärt nun den genauen Unfallhergang. Gegen den 52-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

2838 – Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Innenstadt – Am heutigen Sonntag (22.12.2024) gerieten vier Männer in Streit und gingen aufeinander los. Mindestens zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 01.40 Uhr waren zwei Männer (19 und 23 Jahre alt) in der Maximilianstraße unterwegs. Dort gerieten sie mit zwei anderen Männern (36 und 40 Jahre alt) offenbar wegen eines Taxis in Streit. Schließlich kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei wurde alarmiert und beruhigte die Situation. Dabei stellten die Beamten fest, dass alle vier Beteiligten mit Werten von ein bis zwei Promille stark alkoholisiert waren. Mindestens zwei Beteiligte wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war aber nicht notwendig.

Nachdem der Vorfall vorerst geklärt war, mussten sich übrigens alle Beteiligten ein neues Taxi suchen. Das zuvor hoch im Kurs stehende Taxi fuhr nämlich schon längst weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

2839 – Polizei kontrolliert Mann ohne Führerschein

Lechhausen – Am Freitag (20.12.2024) war ein 52-Jähriger in der Meraner Straße ohne Fahrererlaubnis unterwegs. Die Polizei stoppte seine Fahrt.

Gegen 18.20 Uhr fiel einer Polizeistreife der 52-Jährige auf, als er während der Fahrt in seinem Mercedes telefonierte. Die Beamten hielten den Mann an. Bei der Verkehrskontrolle konnte der 52-Jährige keinen Führerschein vorzeigen. Es stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Die Fahrt war somit beendet.

Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem erwartet ihn wegen Benutzung des Mobiltelefons ein Bußgeld.

2840 – Betrunkene Frau auf E-Scooter gestoppt

Innenstadt – Am Samstag (21.12.2024) war eine Frau betrunken mit einem E-Scooter unterwegs. Die Konsequenzen folgten in diesem Fall sofort.

Gegen 05.45 Uhr fiel einer Polizeistreife die 25-Jährige am Kennedyplatz auf. Die Beamten hielten die Frau zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei machte die Frau einen stark alkoholisierten Eindruck. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Frau musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Da die 25-Jährige ausschließlich einen Wohnsitz im Ausland besitzt, musste sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro bezahlen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 25-Jährige.

2841 – Polizei sucht nach Unfallzeugen

Lechhausen – Ende der vergangenen Woche flüchtete ein bislang Unbekannter nach einem Verkehrsunfall.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19./20.12.2024) stand ein schwarzer VW Touran geparkt in der Wankstraße. Ein bislang Unbekannter touchierte den VW und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der VW wurde dabei an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 0821-323-2310 zu melden.

Göggingen – Am Freitag (20.12.2024) flüchtete ein bislang Unbekannter nach einem Verkehrsunfall. Die Polizei ermittelt.

Gegen 11.45 Uhr rangierte ein bislang Unbekannter mit seinem Auto am Klausenberg. Dabei stieß er auf Höhe der Hausnummer 2 gegen ein Gebäude sowie mehrere Verkehrsschilder Anschließend flüchtete der Unbekannte. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Höhe des Sachschadens muss derzeit noch geklärt werden.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

2842 – Polizei ermittelt Beteiligten nach Unfallflucht

Hochfeld – Am Freitag (20.12.2024) flüchtete ein Mann nach einem Verkehrsunfall. Die Polizei ermittelte den vermeintlichen Verursacher.

Gegen 22.00 Uhr war ein VW in der Robert-Gerber-Straße unterwegs. Dort touchierte er einen geparkten Opel und flüchtete anschließend. Die Polizei ermittelte noch in der Nacht den vermeintlichen Unfallverursacher und suchte ihn zu Hause auf. Dabei handelte es sich um einen 44-jährigen Mann. Der Sachschaden liegt mindestens bei mehreren hundert Euro.

Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.