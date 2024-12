ZIRNDORF. (1296) Am Samstagabend (21.12.2024) fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer in Zirndorf (Lkrs. Fürth) beim Ausparken ein anderes Fahrzeug an, stieg aus um dann ohne Schadensregulierung weiterzufahren. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.



Der Geschädigte parkte seinen Pkw, einen VW Taigo, auf dem Wiesen-Parkplatz am „Gut Wolfgangshof“. Als er gegen 19:55 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, machten ihn Zeugen darauf aufmerksam, dass ein Unbekannter seinen Pkw vor wenigen Minuten beim Ausparkten angefahren hätte. Der Fahrer wäre daraufhin ausgestiegen, hätte sich den Schaden angesehen und wäre dann weggefahren. Ein Kennzeichen bzw. ein Fabrikat konnten die Zeugen nicht nennen. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben soll.

Beamten der Polizeiinspektion Zirndorf nahmen den Unfall auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht ein. Laut Zeugen soll beim Anfahren des Pkw ein lautes Geräusch hörbar gewesen sein. Dies könnten Umstehende wahrgenommen haben. Personen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zum Unfallfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 96927-0 bei der Polizei zu melden.

