Unbekannter beschädigt mutwillig mehrere Pkw - Zeugen gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Durch einen Unbekannten wurden am Samstagabend mehrere Fahrzeuge in der Hauptstraße beschädigt. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstag, gegen 20:15 Uhr, konnte ein aufmerksamer Bewohner einen Mann beobachten, welcher mehrere geparkte Fahrzeuge in der Hauptstraße beschädigte. Als der Bewohner den Mann ansprach, entfernte sich dieser in Richtung Bauhof/Aschaffstraße. Dem aktuellen Sachstand nach wurden vier Fahrzeuge beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

etwa 190 cm groß

circa 50 Jahre alt

trug einen Bart

trug eine graue Stoffmütze sowie eine grau/schwarze Jacke

Die Polizei bittet Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall geben können und insbesondere weitere mögliche Geschädigte sich unter der Tel: 06021/857-2230 zu melden

Einbruch in Schule und Kindergarten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

KLINGENBERG AM MAIN, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstag und Freitag sind Unbekannte in ein Schulgebäude und in einen Kindergarten eingestiegen. Hierbei entwendeten die Täter Bargeld. Die Obernburger Polizei führt in beiden Fällen die Ermittlungen und hofft auf Zeugenhinweise.

Einbruch in Schule

Zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Freitag, 08:00 Uhr ereignete sich der Einbruch in eine Schule im Furtwänglerweg. Wie die Täter in das Schulgebäude gelangten, ist aktuell noch unklar. Die Unbekannten konnten mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich unerkannt entkommen.

Einbruch in Kindergarten

Die Täter verschafften sich gewaltsam über eine Tür zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Freitag, 06:30 Uhr Zutritt zu dem Gebäude im Glashausweg. Im Inneren öffneten die Unbekannten weitere Türen gewaltsam und entwendeten einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der entstandene Sachschaden an den angegangenen Türen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.000 Euro.

Obernburger Polizei ermittelt - Möglicher Tatzusammenhang

Nach Bekanntwerden der Einbrüche am Freitagmorgen hat die Polizei noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Stand kann ein Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Nötigung im Straßenverkehr - Polizei sucht weitere mögliche Geschädigte

ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend verursachte ein alkoholisierter Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der A3 und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zuvor soll der 35-jährige Fahrer mehrere Fahrzeuge mittels Lichthupe zum Wechseln des Fahrstreifens genötigt haben. Die Polizei konnte den Fahrer ermitteln und sucht nun weitere mögliche Geschädigte.

Vorfall auf der A3

Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr befuhr ein 41-jähriger BMW-Fahrer auf der A3 in Fahrtrichtung Passau den linken Fahrstreifen. Hierbei konnte er durch seinen Rückspiegel beobachten, wie der Fahrer eines weißen Mercedes mehrere Fahrzeuge mittels Lichthupe zum Fahrstreifenwechsel aufforderte. Auf Höhe des BMW-Fahrers wechselte der Mercedes-Fahrer auf den mittleren Fahrstreifen und überholte diesen rechts. Nach dem Überholvorgang wollte der Mercedes-Fahrer wieder auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt jedoch fort und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Ermittlungen der Polizei

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug blieb ergebnislos. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach führten jedoch sehr schnell zu dem mutmaßlichen Fahrer des Mercedes. Bei der Nachschau an der Wohnadresse konnte sowohl das beschädigte Fahrzeug, als auch der 35-jährige Fahrer festgestellt werden. Da bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an.

Das Fahrzeug sowie die Fahrzeugschlüssel wurden durch die Beamten vor Ort sichergestellt.

Weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach führt nun die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie Nötigung im Straßenverkehr.

Hierbei bittet die Polizei Verkehrsteilnehmer, welche möglicherweise durch die Fahrweise des Mannes in eine gefährliche Verkehrssituation gerieten oder sich genötigt gefühlt haben, sich mit der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 06021/857-2530 in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

MESPELBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend, gegen 18:55 Uhr, geriet ein orangener Mülleimer "Am Rosselrain" in Vollbrand. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr Mespelbrunn gelöscht werden. Ein weiterer Mülleimer wurde von der Verankerung gerissen und hierdurch ebenfalls beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitag, zwischen 17:45 Uhr und 19:45 Uhr wurde ein grauer Opel an der hinteren linken Fahrzeugtüre zerkratzt. Das Fahrzeug parkte in der Elisenstraße auf dem dortigen Pendlerparkplatz.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.