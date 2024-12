2015. Vermisste Person - Laim

Der 86-Jährige an Demenz erkrankte wird seit 21.10.2024, 13:00 Uhr aus seiner Wohnung in der Perkhoferstraße 3, 80686 München vermisst. Er sei grundsätzlich schlecht zu Fuß und bisher habe er immer den Heimweg zurück zur Wohnung gefunden. Er ist nicht auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen, aber auf Grund seiner Erkrankung und da nicht bekannt ist, ob er wetterentsprechend bekleidet ist, kann er sich in einer hilflosen Lage befinden.

Von der Polizei wurden bereits intensive Absuchen in der Umgebung der Wohnadresse, dem letzten Aufenthaltsort und möglichen weiteren Anlaufpunkten durchgeführt.

Das Kommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Beschreibung:

ca. 170 cm groß, ca. 70 kg, schlanke Figur, nordländische Typ, grau/weißer Vollbart, weiß/graue kurze Haare

AUFFÄLLIG: kann nicht sprechen, stottert/stammelt



Zeugenaufruf:

Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Öffentlichkeitsfandung mit einem Foto des Vermissten kann hier eingesehen werden:

Die Bayerische Polizei - Vermisstenfahndung nach 86-Jährigen aus Laim