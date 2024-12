FREISING.Wie berichtet wurde seit gestern die 58-jährige Brigitte H. vermisst. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte die orientierungslose Frau in den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags stark unterkühlt in München aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wir danken für die Unterstützung bei den Suchmaßnahmen und bitten, die zur Verfügung gestellten Lichtbilder nicht weiter zu verwenden.

Ursprungsmeldung:

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 58-Jähriger

Seit heute Morgen wird die 58-jährige Brigitte H. aus Kirchheim b. München vermisst. Frau H. wurde zuletzt heute gegen 05:00 Uhr im Klinikum Freising gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste befindet sich vermutlich in einer hilflosen Lage, da sie nur schwer orientierungsfähig ist. Gegebenenfalls hat sie sich auf den Weg in Richtung ihrer Wohnadresse nach Kirchheim b. München begeben, ist dort bislang allerdings nicht angekommen.

Frau H. ist 163 cm groß, von schlanker Statur und hat blonde schulterlange Haare. Sie trägt eine helle Jacke und vermutlich eine Jeans. Außerdem dürfte sie einen Rucksack bei sich führen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten sich beim Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.