20-Jähriger löst Polizeieinsatz aus - Softair-Pistole sichergestellt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstagnachmittag ging aus dem Bereich des Hauptbahnhofs die Mitteilung über eine männliche Person ein, die mit einer Schusswaffe hantiert hätte. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 20-Jähriger kontrolliert werden. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Die Mitteilung über den 20-Jährigen, der eine Waffe in der Hand gehalten haben soll, ging gegen 13:45 Uhr vom Aschaffenburger Bahnhof bei der Polizei ein. Mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei und auch der Bundespolizei fahndeten umgehend nach dem Mann und konnten ihn letztendlich am "Blauen Klavier" einer Kontrolle unterziehen.

Bei dem 20-Jährigen, der sich absolut uneinsichtig zeigte, konnte eine Softair-Pistole aufgefunden und sichergestellt werden. Er wurde eindringlich über die Folgen seines Handelns belehrt und anschließend an die Bundespolizei übergeben. Diese leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 11:45 Uhr und 12:25 Uhr, wurde vor einer Physiotherapie-Praxis in der Aschaffenburger Straße ein blauer Rollator entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, gegen 07:30 Uhr, kam es auf der Staatsstraße zwischen Kleinwallstadt und Sulzbach zu einer Spiegelberührung. Vom zweiten Unfallbeteiligten fehlt jede Spur.

SULZBACH A. MAIN, OT SODEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch und Donnerstag randalierten Unbekannte in der Kapelle in der Sodentalstraße. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr, wurde an einem Modegeschäft in der Großostheimer Straße der dortige Zaun und ein Verkehrszeichen angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, gegen 07:55 Uhr, kam es an der Tangente in Richtung Großheubach zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW-Bus und einem Toyota. Die Unfallbeteiligten einigten sich zunächst vor Ort, tauschten aber keine Personalien aus. Die Fahrerin des VW wird gebeten sich bei der Miltenberger Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.