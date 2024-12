SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG. In der Nacht zum Freitag ist es auf der A3 zu einem Unfall im Baustellenbereich gekommen. Dies hatte eine Vollsperre der Autobahn in beide Richtungen bis in die Morgenstunden zur Folge. Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 00:20 Uhr zu dem Auffahrunfall mit insgesamt sieben Pkw in Fahrtrichtung Nürnberg. Eines der beteiligten Fahrzeuge kam hierbei auf der Mittelleitplanke zum Stehen. Nach Eingang der ersten Mitteilungen versuchten die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an die Unfallstelle zu gelangen, was sich auf Grund der dortigen Verkehrsführung im Baustellenbereich als schwierig erwies. Die Autobahn musste in der Folge in beide Richtungen vollgesperrt werden. Zwei Unfallbeteiligte wurden dem Sachstand nach schwer verletzt.

Eine Streife der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried war vor Ort mit der Unfallaufnahme betraut. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde insbesondere zur Klärung der genauen Unfallursache auch ein Sachverständiger zur Unfallstelle hinzugezogen.

Die Vollsperre der A3 wird auf Grund der anstehenden Bergungsarbeiten, der Abschleppungen der Unfallfahrzeuge und möglicher Fahrbahnreinigungen noch bis mindestens 08:00 Uhr andauern.