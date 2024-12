Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Kripo ermittelt

MLTENBERG. Unbekannte haben bereits in der letzten Woche versucht in ein Wohnhaus einzusteigen. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die Kripo ermittelt.

Zwischen Donnerstag, 12. Dezember, und Freitag, 13. Dezember, versuchten Unbekannte über ein Fenster in ein Haus im Philosophenweg zu gelangen. Die Täter flüchteten jedoch, ohne das Anwesen zu betreten.

Hinweis nimmt die Kripo Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegen.

Brand einer Holzhütte im Burghof - Kriminalpolizei ermittelt

MILTENBERG. In der Nacht zum Donnerstag ist im Burghof aus noch ungeklärter Ursache eine Holzhütte in Brand geraten. Die Kripo Aschaffenburg hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Mitteilung über den Brand im Burghof der Mildenburg ging kurz nach Mitternacht bei der Integrierten Leitstelle ein. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und umgehend den Notruf verständigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort, konnten das Abbrennen der Hütte jedoch nicht mehr verhindern.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und versucht nun insbesondere die genaue Brandursache zu klären. Hierbei hoffen die Beamten auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Diese werden bei der Kripo Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegengenommen.

Nach Ladendiebstahl - Aschaffenburger Polizei sucht Zeugen

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmittag entwendeten zwei Unbekannte Alkoholika aus einem Supermarkt. Einer der beiden Täter wurde vom Ladendetektiv festgehalten, konnte sich jedoch losreißen. Die Aschaffenburger Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Ladendetektiv der ALDI-Filiale in der Johann-Dahlem-Straße wurde am Mittwoch, gegen 11:15 Uhr, auf eine männliche Person im Geschäft aufmerksam, die mehrere Alkoholika in ihrem Rucksack verstaute. Als der Mann den Detektiv bemerkte, übergab er seinen Rucksack in einem unbemerkten Augenblick an einen Mittäter und wollte das Geschäft ohne Diebesgut verlassen.

Der Ladendetektiv sprach den Unbekannten an und hielt ihn fest, dieser konnte sich jedoch losreißen und flüchtete in Richtung Goethestraße. Der Mittäter konnte mit dem Diebesgut unerkannt flüchten.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

180 cm groß

35 Jahre

Dunkle Kleidung

Führten jeweils schwarzen Rucksack mit sich

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Pkw-Fahrerin fährt unter Alkoholeinfluss und baut Unfall - Mögliche weitere Geschädigte gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstagabend war eine Frau mit rund zweieinhalb Promille unterwegs. Sie konnte von einer Zeugin bis an ihre Wohnadresse verfolgt werden. Auf der Fahrt mussten laut dieser gleich mehrere Pkw-Fahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Aschaffenburger Polizei bitte die Verkehrsteilnehmer darum, sich zu melden.

Unfallflucht am Dienstagabend - Fahrerin alkoholisiert

Dem Sachstand nach war die Frau am Dienstag mit ihrem weißen VW Golf im Bahnweg unterwegs, als sie gegen 18:00 Uhr eine dortige Verkehrsinsel touchierte. Obwohl ihr Pkw hierdurch erheblich beschädigt wurde, setzte sie ihre Fahrt fort und fuhr bis nach Hause. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Ganze, verständigte die Polizei und folgte der Frau bis an die Wohnadresse.

Dort konnte die Pkw-Fahrerin durch eine Streife der Aschaffenburger Polizei deutlich alkoholisiert angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest von rund 2,5 Promille hatte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge.

Mögliche Geschädigte gesucht

Die Zeugin gab in ihrer Vernehmung an, dass die Pkw-Fahrerin auf ihrer Heimfahrt im Bereich der Bavariastraße, Seebornstraße und im dortigen Bereich gleich mehrmals in den Gegenverkehr geraten ist und die entgegenkommenden Fahrzeuge ausweichen mussten.

Die Aschaffenburger Polizei bittet mögliche Geschädigte sich unter 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Zwischen 08:00 Uhr und 13:15 Uhr wurde am Mittwoch aus dem Fahrradraum der Ruth-Weiß-Schule in der Darmstädter Straße ein E-Scooter entwendet.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Mittwoch, zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr, wurde in der Bergstraße die Fahrerscheibe eines geparkten BMW eingeschlagen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, OT MENSENGESÄß, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, versuchte ein Unbekannter in ein Firmengebäude "Im Breitfeld" einzusteigen. Hierbei wurden zwei Fenster beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

HAUSEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 06:30 Uhr, wurde aus einer Firma im Sulzbacher Weg ein Kasten Bier sowie eine Kettensäge entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.