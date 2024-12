2817 - Passanten reagieren vorbildlich

Pfersee – Am gestrigen Mittwoch (18.12.2024) leisteten mehrere Passanten einer Frau Erste Hilfe in der Koboldstraße.

Gegen 17.15 Uhr stürzte die Frau aus medizinischer Ursache und hatte offenbar einen Kreislaufstillstand. Mehrere Passanten hielten an und verständigten Polizei bzw. Rettungsdienst. Außerdem begannen sie sofort mit Erste Hilfe Maßnahmen und reanimierten die Frau.

Die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dank dem vorbildlichen Handeln der Passanten überlebte die Frau.

2818 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hochfeld – Am vergangenen Dienstag (17.12.2024) kam es zu einer Sachbeschädigung im Alten Postweg.

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren Audi auf einem Parkplatz. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Schaden an einer Autotür fest. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2819 – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Oberhausen - Am Mittwoch (18.12.2024) entwendete ein 16-jähriger Jugendlicher Ware aus einem Supermarkt in der Donauwörther Straße.

Gegen 12.00 Uhr verließ der 16-Jährige den Einkaufsmarkt mit der Ware ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete dies, hielt den Jugendlichen an und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 16-jährigen Jugendlichen.

2820 – Fahrrad gestohlen

Lechhausen – In der Zeit von Dienstag (17.12.2024), 16.00 Uhr bis Mittwoch (18.12.2024), 08.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein versperrtes, schwarz-grünes Fahrrad der Marke Cube in der Schillstraße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2821 – Polizei zieht getuntes Auto aus dem Verkehr

Lechhausen – Am Mittwoch (18.12.2024), gegen 23.30 Uhr hielt eine Polizeistreife einen weißen Fiat 500 in der Aindlinger Straße an.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Umbauten am Fahrwerk des Autos fest. Eine dieser technischen Veränderung war unzulässig und potenziell gefährlich, weshalb die Betriebserlaubnis des Autos erlosch. Die Polizeistreife unterband die Weiterfahrt des 43-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrszulassungsverordnung.

2822 – Polizei findet weiteres Diebesgut bei Ladendiebin

Hochzoll - Am gestrigen Mittwoch (18.12.2024) stahl eine 16-Jährige Waren in einem Drogeriemarkt in der Hochzoller Straße.

Gegen 16.40 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die 16-Jährige dabei, wie sie die Ware in ihre Handtasche steckte. Daraufhin sprach er die Jugendliche an und verständigte die Polizei.

Die Beamten fanden weiteres Diebesgut bei der 16-Jährigen und veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 16-Jährige.

2823 – Nach Pöbelei Widerstand geleistet

Innenstadt – Am Mittwoch (18.12.2024) leistete ein 24-Jähriger Widerstand und verletzte dabei zwei Polizeibeamte.

Gegen 18.45 Uhr lief der 24-Jährige die Bahnhofstraße entlang und pöbelte Passanten an, welche daraufhin die Polizei verständigten. Die Beamten wollten den Mann anhalten, um mit ihm zu sprechen und dessen Personalien festzustellen. Der 24-Jährige zeigte sich aggressiv und wehrte sich erheblich körperlich gegen die Anhaltung. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Der Mann wurde über Nacht in den Polizeiarrest gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 24-Jährigen.