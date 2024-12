NÜRNBERG. (1282) Mit Drogen im Rucksack wollte ein Radfahrer am Mittwochabend (18.12.2024) im Stadtteil Muggenhof vor einer Polizeistreife flüchten. Bei der Anhaltung des 29-jährigen Tatverdächtigen zog sich eine Polizeibeamtin leichte Verletzungen zu.



Gegen 20:30 Uhr hatte sich eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West nach einem vorausgegangenen Einsatz in anderer Angelegenheit vor einem Wohnhaus in der Adolf-Braun-Straße aufgehalten. Dort fiel den Beamten ein Mann mit einem Fahrrad auf, der sich auf das Anwesen zubewegte. Als der 29-Jährige die Polizisten bemerkte, setzte dieser unvermittelt dazu an, auf dem Fahrrad die Flucht zu ergreifen. Da der Verdächtige trotz Aufforderung durch die Beamten nicht stehen blieb, sondern sogar beschleunigt auf eine 30-jährige Polizeibeamtin zufuhr, brachte diese ihn samt Fahrrad zu Boden. Gemeinsam gelang es der Polizeistreife anschließend, den Mann trotz dessen Gegenwehr zu überwältigen.



Bei einer Durchsuchung des 29-Jährigen und seines mitgeführten Rucksacks erkannte die Polizeistreife kurz darauf den Grund für die beabsichtigte Flucht. In dem Rucksack des Mannes befanden sich mehrere Plastiktütchen mit Crystal Meth, Heroin sowie mehrere Dutzend verschreibungspflichtige Schmerztabletten. Die Polizeibeamten stellten sowohl das Rauschgift als auch die Medikamente sicher.

Die 30-jährige Polizeibeamtin zog sich bei der zwangsweisen Anhaltung des Tatverdächtigen diverse Verletzungen zu. Sie musste sich nach dem Einsatz in einem Krankenhaus behandeln lassen, konnte ihren Dienst im Anschluss jedoch fortsetzen. Gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen wird unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.



Erstellt durch: Michael Konrad / mc