PLEINFELD. (1281) Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag (17.12.2024) auf Mittwoch (18.12.2024) in die Mittelschule in Pleinfeld (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich über einen Seiteneingang Zutritt zu dem Gebäude am Sportpark. Im Innenraum brachen sie unter anderem mehrere Schränke auf und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Zudem richteten sie einen mindestens ebenso hohen Sachschaden an.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc